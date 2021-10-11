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Своего не хватает: Европа хочет купить дополнительные объемы газа у России

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
11 октября, 14:37
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Европа хочет купить дополнительные объемы газа в РФ не смотря на "Северный поток-2" – причины
Европа может попросить РФ про дополнительное голубое топливо
Европа может попросить РФ про дополнительное голубое топливо / Фото: Коллаж: Сегодня

Возможно Европе придется просить больше российского газа, чем говорилось ранее.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жосеп Боррель в интервью газете El Pais.

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По словам Борреля, в ЕС понимают, что "Северный поток-2" – это инструмент давления для России, но Европе крайне нужен газ.

"Россия хочет, чтобы открылся" Северный поток-2 ". То, что она использует эту ситуацию, чтобы подавать воду на свою мельницу – это позиция, которая является частью игры политического давления. У нас по-прежнему существуют потребность в российском газе, и, вероятно, нам нужно больше, чем по контракту", – сказал Боррель.

Поможет ли "Северный поток-2" ЕС

Финансовый аналитик Алексей Лупоносов считает, что "Северный поток-2" не может напрямую и мгновенно повлиять на цены на газ в Европе.

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К тому же, даже если газопровод получит сертификацию прямо в данный момент (что является невозможным), то полноценно заработать он сможет лишь в феврале.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина также считает, что "Северный поток-2" дает России карт-бланш для дальнейшей военной агрессии и станет полем для газовой битвы.

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