"Нафтогаз" озвучил новый тариф, а 20 банков оказались на грани банкротства – главное о деньгах за неделю

Коротко о главных новостях недели / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Два десятка банков могут обанкротиться, а курс доллара непрерывно колеблется. В то же время "Нафтогаз" озвучил тариф на голубое топливо, а некоторых украинцев могут освободить от уплаты налога.

Редакция "Сегодня" подготовила подборку важных новостей за неделю, с 13 по 17 июня, которые вы могли пропустить.

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Банки на грани банкротства

НБУ резко повысил уровень учетной ставки до 25%, чтобы привлечь средства в банковский сектор. Но слишком резкие движения могут привести к банкопаду в Украине. По словам аналитика "Центра биржевых технологий" Максима Орыщака, Национальный банк прибег к экстренной мере, поскольку банки оказались на грани падения.

По словам аналитика, в Ассоциации украинских банков ставки рефинансирования по долгосрочным и краткосрочным кредитам на уровне 27% считают трамплином к банкротству для 20 банков.

"Мы можем ожидать, что для гривни это в любом случае обернется падением, поскольку мы неизбежно приближаемся к дефолту. И те, кто сейчас кладет деньги в банк под более высокий процент, рискуют потерять их. Прежде чем класть деньги – попробуйте взять кредит", – подчеркнул аналитик.

Как лучше хранить сбережения?

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ рассказал, что украинцам следует делать с валютой, учитывая ситуацию на валютном рынке и курс доллара в стране. Многие готовятся к тому, что НБУ отпустит официальный курс и произойдут кардинальные перемены.

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По словам Алексея Куща, лучше всего хранить в гривнях три месячных дохода семьи. Остальное не лишнее будет перевести в доллары. В то же время от слишком резких шагов следует удержаться и не выводить все свои накопления в валюту.

"Нафтогаз" озвучил тарифы

Компания "Нафтогаз" начала обслуживать почти 9 млн украинцев – поставщик "последней надежды" теперь отвечает и за потребителей из 15 областей, которые имели контракты с облгазами. Для всех клиентов автоматически переоформили контракты и установили годовой план "Фиксированный", предусматривающий тариф на газ на уровне 7,96 грн за кубометр с НДС, но без учета стоимости транспортировки.

Некоторых украинцев освободят от налога

В парламенте было предложено отменить военный сбор для украинских военнослужащих и некоторых чиновников. По словам главы налогового комитета Даниила Гетманцева, проект закона № 7432 предусматривает освобождение от уплаты зарплатного налога:

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военнослужащих ВСУ;

Нацгвардии;

СБУ;

Госпогранслужбы;

работников МВД;

Управления госохраны;

Госспецсвязи;

других военных формирований, защищающих государство от военной агрессии РФ.

В то же время такие льготы должны ввести только до окончания военного положения в Украине.

Популярное топливо подешевело

В сетях некоторых АЗС по Украине снизили стоимость автогаза. За неделю с 10 по 17 июня топливо подешевело в среднем на 3 грн за литр.

Ежедневный мониторинг цен от "Консалтинговой группы А-95" показал, что самый большой скачок вниз сделали цены в днепропетровской сети VostokGaz – на 3 грн/л, до 42,99 грн/л. Меньшую стоимость автогаза установили на заправках "Укргазвыдобування", "Нефтека" и RLS – в среднем на гривню за литр.

Уменьшение розничных цен на этот вид горючего обусловлено тем, что объемы его снабжения выросли, а спрос сбалансировался. Сейчас это единственный вид продукции на АЗС, за которым почти нет очередей.

В то же время литр А-95+ продают в среднем по 52 грн/л, обычный А-95 – по 50,77 грн. Средняя цена на дизель составляет 56,62 грн/л.

"Сегодня" рассказывали о главных июльских нововведениях, которые ждут украинцев, а также писали, на какие специальности будет спрос в Украине после войны.