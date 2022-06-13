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Обанкротятся 20 банков? К чему готовиться украинцам с новой учетной ставкой

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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13 июня, 13:55
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Рассказываем, какие проблемы могут возникнуть у банков после того, как НБУ резко повысил учетную ставку до 25%
Как банки могут оказаться на грани банкротства
Как банки могут оказаться на грани банкротства / Фото: Getty Images, НБУ, Коллаж: Сегодня

В начале июня Национальный банк Украины резко повысил уровень учетной ставки с 10 до 25%. Это поможет привлечь деньги в банковский сектор и в то же время может привести к очередному банкопаду в стране.

Об этом "Сегодня" рассказал аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак.

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Под угрозой банкротства 20 банков

Как объяснил эксперт, из-за высокого инфляционного давления повышение учетной ставки сразу до 25% не является нормой. Это экстренная мера, с помощью которой в банковский сектор удастся привлечь деньги на краткосрочный период.

"Все понимают, что банковский сектор на грани падения и нужно поддержать его притоком денежных средств. А раньше доходность была похожа по депозитам и ОВГЗ. Сейчас доходность ОВГЗ будет ниже депозитов. Но для банков привлечение денег под такой процент – приближение момента их падения" , – объяснил Орищак.

Эксперт отметил, что в Ассоциации украинских банков ставки рефинансирования по долгосрочным и краткосрочным кредитам на уровне 27% считают трамплином до банкротства для 20 банков .

"Соответственно, мы можем ожидать, что для гривни это в любом случае обернется падением, так как мы неизбежно приближаемся к дефолту. И те, кто сейчас кладут деньги в банк под более высокий процент, рискуют их потерять. Прежде чем класть деньги – попробуйте взять кредит", – подчеркнул аналитик.

Орищак объяснил, что логика в том, что кредиты выдают те банки, которые уверены в завтрашнем дне. В то же время финучреждения преимущественно выдают сейчас потребительские кредиты, поскольку у людей заканчиваются деньги, исчезает работа, а новых источников дохода не появляется.

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"Соответственно, всю текущую ситуацию мы воспринимаем только в отрицательном ключе как сигнал падения гривни по отношению к доллару США и росту цен в стране", – подытожил Орищак.

Один банк уже обанкротился

Ранее "Сегодня" писали, что впервые с начала полномасштабной войны в Украине было признан неплатежеспособным Мегабанк. НБУ аргументировал это существенными нарушениями в оценке кредитного риска, инсайдерского кредитования и невыполнении плана докапитализации.

В то же время эксперты говорят, что окончательно судьбу банка решила война, и это только ее первая жертва. Читайте почему ликвидация Мегабанка может быть тревожным звонком.

Мы тоже рассказывали, что будет с кредитами в Украине после поднятия учетной ставки, и когда НБУ отпустит официальный курс доллара.

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