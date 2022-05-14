Месяц мадридской жизни: во сколько обойдется транспорт, продукты и жилье в Испании

Испания имеет довольно демократичные цены / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за войны многие украинцы, которые искали убежище за границей, выехали именно в Испанию. Теплый климат, море, относительно недорогая жизнь делает эту страну популярным направлением.

Сайт "Сегодня" расскажет, сколько стоит месяц жизни в Испании.

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По предварительным расчетам, общая стоимость проживания в этой стране для двух человек со средним уровнем потребностей на один месяц составит примерно 1056 долларов (ориентировочно 30,8 тыс. грн по курсу 14 мая), без учета стоимости жилья.

Цены на продукты

Стоимость продуктов в Испании сравнительно невысокая, некоторые позиции даже дешевле, чем в Украине. Для сравнения стоимости мы выбрали обновленные в марте статистические данные о стоимости товаров в Испании TravelTables и обновленные майские данные Минфина.

Сравнительная таблица стоимости продуктов в Испании и Украине Продукт Цена продукта в Испании Цена продукта в Украине Молоко, 1л 24,40 грн 32,90 грн Буханка белого хлеба 29,76 грн 22,70 грн Белый рис, 1 кг 30,30 грн 53,03 грн Яйца, 10 шт 43,1 грн 31 грн Твердый творог, 1 кг 285,58 грн 305,90 грн Филе куриное, 1 кг 179,93 грн 119,90 грн Говяжья вырезка, 1 кг 323,65 грн 239,48 грн Яблоки, 1 кг 50,41 грн 13,09 грн Бананы, 1 кг 46,66 грн 47,90 грн Картофель, 1 кг 30,03 грн 11,88 грн

Стоит отметить, что пачка сигарет в Испании в среднем стоит 158 грн, бутылка вина – 158 грн.

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Чашка капучино в кафе обойдется вам в 48,80 грн, а в целом питание в недорогом ресторане на одного обойдется в среднем 317 грн.

Стоимость аренды жилья

Для поиска жилья вы можете воспользоваться сайтами Booking или Airbnb. Также можно поискать варианты на сайте Idealista. Жилье в Испании — это чуть ли не самая большая статья расходов.

Если оценивать средние цены на аренду квартир в Италии, то можем сказать:

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однокомнатная квартира в центре города будет стоить 18,3 тыс. грн.;

однокомнатная квартира подальше от центра – 13,5 тыс. грн.;

трехкомнатная квартира в центре города – 29 тыс. грн;

трехкомнатная дальше от центра – ориентировочно 21 тыс. грн.

Рассмотрим цены в столице Мадриде на примере. По данным Airbnb, найти жилье на одного можно от 700 долларов до 2 тыс. (20,4 тыс-60 тыс. грн).

Стоимость аренды / Фото: Airbnb

Коммунальные услуги стоят в среднем 3,5 тыс. грн (основные коммунальные услуги в квартире площадью 85 кв. м, включая электричество, отопление или охлаждение, воду и вывоз мусора).

Общественный транспорт и мобильная связь

Одноразовый билет на общественный транспорт будет стоить в эквиваленте 44,51 грн, проездной на месяц – 1,3 тыс. грн.

Если говорить о такси, то плата при посадке ориентировочно 95,19 грн, каждый последующий километр – 33,52 грн. Стоимость 1 л бензина – 37,27 грн в среднем.

Стоимость мобильной связи без скидки и специальных тарифов за 1 мин – 5,09 грн, интернет 60 Мбит/с обойдется в среднем в 1,1 тыс. грн в месяц.

Работа для украинцев

Вакансии в Испании в сфере информационных технологий и коммуникаций, инженеров представлены на сайтах:

Для поиска работы медикам и врачам создан сайт PMFARMA. Сайт EMPLEOENTYRISMO предназначен для трудоустройства в сфере туризма и гостиничного бизнеса.

Найти работу можно также на сайте Jooble.

Сейчас в Испании предлагают следующие вакансии для украинцев:

официанты, повара (до 1400 евро или 46,2 тыс. грн);

работник на фруктовую ферму (1000 евро или 33 тыс. грн. ориентировочно);

аниматор (до 1300 евро или 49,9 тыс. грн.);

водитель-экспедитор (до 2700 евро или 89,1 тыс. грн).

Данные Института статистики Испании свидетельствуют о том, что в среднем жители страны зарабатывают 1829,13 евро в месяц (до вычета налогов).

Помощь беженцам в Испании

Каждый украинец, пересекающий границу с ЕС, автоматически получает статус временной защиты. С ним беженцы могут ехать в любую страну ЕС и жить там.

Граждане Украины, не имеющие возможности удерживать себя самостоятельно, могут рассчитывать на место в испанских Центрах приема беженцев. В противном случае есть возможность самостоятельно нанимать жилье или комнату в хостеле или гостинице.

Волонтеры предлагают бесплатное частное жилье в разных городах Испании. Найти объявление или подать заявку можно на специальных сайтах официальных волонтерских организаций. Например, на странице "Прихисток" https://prykhystok.in.ua/ можно найти бесплатное жилье, которое предоставляют испанцы.

Чтобы получить поддержку, обратитесь в Центры приема беженцев (OAR).

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько стоит месяц жизни в Польше, Словакии, Венгрии, Молдове, Румынии, Германии, Болгарии, Чехии, Канаде и Италии.

Также мы писали, какие государства выплачивают пособие украинским переселенцам.