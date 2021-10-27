Коснется почти каждого. Рассказываем, что изменится для украинцев в ноябре

С 1 ноября некоторых украинцев ждут изменения / Фото: Коллаж: Сегодня
Уже в ноябре некоторых украинцев ждут серьезные изменения. Когда одни правила прекращают действовать, другие, наоборот, вступают в силу.
Сайт "Сегодня" рассказывает, к чему готовиться украинцам в ноябре.
Новые дорожные знаки
С 1 ноября 2021 года в Украине в силу вступают новые правила дорожного движения (ПДД), согласно которым вводятся такие понятия, как "велосипедная полоса" и "велосипедный переезд". Также вводятся новые дорожные знаки и разметка.
Велосипедисты обязаны будут пересекать проезжую часть по велосипедному переезду. Если же его не будет – согласно ПДД. Также в местах, где регулируется движение, велосипедистам нужно будет пользоваться сигналами регулировщика или светофора.
К черно-белой вертикальной разметке добавляется новая – желто-красная.
Льготная растаможка в Украине
10 ноября прекращают действие законы об упрощенной процедуре растаможивания автомобилей на еврономерах. Штрафы и не только ожидают "евробляхеров", которые не воспользовались упрощенной процедурой и не растаможили авто.
Сначала "евробляхерам" грозят штрафы в размере 8,5 тыс. грн. После того, как правоохранители передадут данные, Государственная таможенная служба будет наказывать их большей суммой – 170 тыс. грн за превышение срока ввоза авто.
Новые социальные услуги в "Дії"
В ноябре этого года для украинцев станут доступными еще три услуги в электронном сервисе "Дія". Что еще будет доступно: получение субсидий, назначение пенсий и услуги для внутренне перемещенных лиц.
Как заявлял министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, на портале "Дія" появится услуга для внутренне перемещенных лиц, которым для лучения выплат нужно каждые полгода появляться в госорганах и подтверждать информацию.
Уже в ноябре украинцы смогут делать это онлайн в несколько кликов.
Отстранение от работы некоторых сотрудников
С 8 ноября от работы будут отстранять чиновников и педагогов, которые не вакцинировались от COVID-19. Ответственными за это будут руководители таких сотрудников.
Чтобы выходить на работу, вакцинироваться обязательно должны такие сотрудники:
- образовательных учреждений;
- центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;
- местных государственных администраций.
- предприятий, учреждений и организаций в сфере управления центральных органов исполнительной власти;
- сотрудники учреждений и заведений, оказывающих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;
- предприятий, учреждений и организаций из перечня объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.
К слову, Украина постепенно переходит в красную зону и работники определенных профессий снова начали волноваться за свои рабочие места. Сайт "Сегодня" разбирался, кто может потерять работу из-за нового локдауна.