Торкнеться майже кожного. Розповідаємо, що зміниться для українців у листопаді

З 1 листопада на деяких українців чекають зміни / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже у листопаді на деяких українців чекають серйозні зміни. Коли одні правила припиняють діяти, інші, навпаки, набирають чинності.

Сайт "Сьогодні" розповідає, до чого готуватись українцям у листопаді.

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Нові дорожні знаки

З 1 листопада 2021 року в Україні набувають чинності нові правила дорожнього руху (ПДР), згідно з якими вводяться такі поняття, як "велосипедна смуга" та "велосипедний переїзд". Також вводяться нові дорожні знаки та розмітка.

Велосипедисти повинні будуть перетинати проїжджу частину велосипедним переїздом. Якщо ж його не буде – згідно з ПДР. Також у місцях, де регулюється рух, велосипедистам потрібно буде користуватися сигналами регулювальника чи світлофора.

До чорно-білої вертикальної розмітки додається нова – жовто-червона.

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Пільгова розмитнення в Україні

10 листопада припиняють дію закони про спрощену процедуру розмитнення автомобілів на єврономерах. Штрафи і не тільки очікують на "євроблягерів", які не скористалися спрощеною процедурою і не розмитнили авто.

Спочатку "євробляхерам" загрожують штрафи у розмірі 8,5 тис. грн. Після того, як правоохоронці передадуть дані, Державна митна служба каратиме їх більшою сумою – 170 тис. грн за перевищення терміну ввезення авто.

Нові соціальні послуги у "Дії"

У листопаді цього року для українців стануть доступними ще три послуги в електронному сервісі "Дія". Що ще буде доступним: отримання субсидій, призначення пенсій та послуги для внутрішньо переміщених осіб.

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Як заявляв міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, на порталі "Дія" з'явиться послуга для внутрішньо переміщених осіб, яким для отримання виплат потрібно кожні півроку з'являтися в держорганах і підтверджувати інформацію.

Вже у листопаді українці зможуть робити це онлайн у кілька кліків.

Відсторонення від роботи деяких працівників

З 8 листопада від роботи будуть усувати чиновників та педагогів, які не вакцинувалися від COVID-19. Відповідальними за це будуть керівники таких працівників.

Щоб виходити на роботу, вакцинуватися обов'язково повинні такі працівники:

освітніх установ;

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів;

місцевих державних адміністрацій.

підприємств, установ та організацій у сфері управління центральних органів виконавчої влади;

співробітники установ та закладів, які надають соціальні послуги, установ захисту прав дітей, реабілітаційних установ;

підприємств, установ та організацій із переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

До речі, Україна поступово переходить у "червону зону", та працівники певних професій знову почали хвилюватись за свої робочі місця. Сайт "Сьогодні" розбирався, хто може втратити роботу через новий локдаун.