В "Дії" появятся три новые социальные услуги

На портале украинцы смогут оформить онлайн важные услуги – это позволит не сидеть в очередях

Уже в ноябре текущего года добавятся новые функции в приложении / Фото: Коллаж: Сегодня

В государственном электронном сервисе "Дія" для украинцев станут доступными еще три новые социальные услуги.

Об этом вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал на брифинге.

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Уже в ноябре текущего года с помощью "Дії" будут возможными такие услуги:

получение субсидий;

назначение пенсий;

услуги для внутренне перемещенных лиц.

Как заявил Федоров, услуга, связанная с получением субсидий, поможет не ходить в ЦПАУ чтобы доказать, что у вас есть право на субсидию – теперь это будет автоматизировано. А для того, чтобы получить пенсию, достаточно будет только зарегистрироваться в "Дії".

Идентификация через "Дію" для пенсионеров

Кабинет министров Украины приравнял авторизацию через функцию "Дія.Підпис" к физической идентификации получателей пенсий и пособий.

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Согласно тексту постановления №999, авторизоваться можно будет в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда при помощи функции "Дія.Підпис" в приложении "Дія".

Ранее мы также писали, что в "Дії" скоро появится услуга, которая будет сообщать о том, что вашу кредитную историю проверяет какой-то банк.

Денис Шмыгаль также анонсировал, что в "Дії" можно будет подать документы на регистрацию брака.