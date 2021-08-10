Коммуналка ощутимо подорожала – как изменились тарифы ЖКХ в Украине

Тарифы стремительно растут / Фото: УНИАН, Сегодня

Средние тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине выросли на 0,6% за июль 2021 года. За год же тарифы поднялись на 35,5%. Сильнее всего подорожал природный газ.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Начисления за услуги ЖКХ в июне 2021 года составили 10,4 млрд грн. Это на 35% больше, чем в июне прошлого года (7,7 млрд грн).

В то же время задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг сократилась. На конец июня 2021 года она составила 66,4 млрд грн. Это на 2,5 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (68,9 млрд грн).

Как изменились разные тарифы

Содержание и ремонт жилья – плюс 1,4% за июль, плюс 6,7% за год;

водоснабжение – не изменились за июль, плюс 11% за год;

водоотведение – не изменились за июль, плюс 17,5% за год;

содержание придомовых территорий – плюс 0,1% за июль, плюс 3% за год;

газ – плюс 3,3% за июль, плюс 164,5% за год;

отопление и горячая вода – не изменились за июль, плюс 13,9% за год.

Почему газ дорожает

Украинские цены на газ растут на фоне дефицита топлива в Европе и, соответственно, высоких цен на тамошних биржах. В июле биржевая средневзвешенная цена на газ в Украине побила рекорд – 15,25 тыс. грн.

В целом стоимость природного газа в Украине повышается с июня 2020 года, когда была зафиксирована рекордно низкая стоимость – 3,69 тыс. грн за 1 тыс. кубометров.

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Из-за роста биржевых цен газ дорожает и для населения в Украине. Правда, только в месячном тарифе. Годовая цена остается неизменной с конца апреля, так как не подвержена прямому влиянию ситуации на глобальных рынках.

Напомним, ранее "Нафтогаз" обновил тарифы на газ. Государственная газопоставляющая компания больше не продает топливо по месячному тарифу. Вместо него появилось новое "зимнее" предложение.

"Нафтогаз" также объявил о возможности получения скидки на газ для бытовых потребителей. Сэкономить на голубом топливе смогут те, кто оплатит счета до 15-го числа месяца онлайн или через чат-бот компании. Те, кто это сделает, получат 1% скидки в следующем месяце.

А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль недавно подсчитал, что без годового тарифа украинцы платили бы по 13-15 грн за кубометр газа.