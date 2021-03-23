В опасности жилье и имущество: как можно поплатиться за долги по коммуналке

Долги украинцев за коммуналку уже перевалили за 80 млрд гривен, хотя еще недавно составляли 73 млрд. И тем, кто не платит, обещают большие проблемы. В реестре судебных решений в сотнях файлов указано: должники обязаны не только погасить долг, но и оплатить судебный сбор, а также инфляционные потери. Это еще почти половина суммы. В опасности также имущество и жилье должника.

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Что именно грозит неплательщикам за коммуналку и есть ли лазейки, разбиралась корреспондентка "Сегодня" Алла Чиж.

В коммунальных компаниях работают целые юридические отделы. Поэтому иски против должников подаются быстро и рассматриваются по упрощенной процедуре. При этом должника даже не вызывают на заседания. Далее следует судебный приказ и дается 15 дней на его обжалование.

Если приказ не обжаловали, потребитель попадает в единый реестр должников. По сути, это онлайн база данных, появление в которой не даст должнику, например, продать имущество, выехать за границу или получить кредит.

При этом с должника могут взыскать долг в принудительном порядке, например, с выплат ему зарплаты или даже пенсии. Но тут не все так фатально, говорит юрист Андрей Никончук. Чтобы списать деньги со счетов, эти счета сначала нужно найти.

"Нужно владеть информацией о том, что у должника есть счет или имущество и наложить на них определенное взыскание. На этом этапе у субъекта предоставления услуги в определенной мере связаны руки – он не может владеть этой информацией, и никто ему о не не расскажет", – объяснил Никончук.

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Тем не менее, судебные приставы могут нагрянуть в жилье, по которому сформировался долг. В таком случае есть риск, что на имущество - бытовую технику, автомобиль – наложат арест и принудительно выставят его на продажу.

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Забрать могут даже единственное жилье, если долг превысил 20 минимальных зарплат – это 120 тысяч гривен. Но только в том случае, если это задолженность за одну услугу, а не все вместе. Ведь с должником судится конкретная компания. Есть еще один важный нюанс: во время карантина государственные исполнители не имеют права забирать жилье за долги. Также введен и мораторий на пеню. Хотя она и так символическая – 0,01% за день просрочки.

В любом случае, сколько бы не затягивали с оплатой, погашать долги придется. Сделать это можно постепенно – путем реструктуризации. Для ее оформления нужно обратиться в центр обслуживания клиентов и написать заявление. Главное условие – 100%-ная оплата текущих счетов.

Напомним, в ближайшее время должников может стать еще больше, ведь Украине вернется к рыночным тарифам на газ. Предельная цена в 6,99 гривни за кубометр прекратит действовать с 31 марта.

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