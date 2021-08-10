"Нафтогаз" обновил тарифы на газ: сколько будем платить зимой

Государственная газопоставляющая компания больше не продает топливо по месячному тарифу. Вместо него появилось новое "зимнее" предложение

У государственного поставщика газа появился новый тариф / Фото: AFP, Сегодня

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" ввела новый тарифный план "Комфортный сезон". Он позволяет платить за газ помесячно равномерными частями. При этом годовой тариф на газ с фиксированной ценой тоже остается в силе, а действие месячного тарифа (цены в нем менялись каждый месяц) приостановлено.

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Об этом сообщается на сайте компании. Предполагается, что новый тариф поможет потребителям спланировать расходы в течение отопительного сезона. Перейти на новый тариф могут те клиенты "Нафтогаза", у которых нет задолженности.

Какие тарифы сейчас действуют у "Нафтогаза"

Цена на газ в тарифах "Нафтогаза"

"Комфортный сезон" - 7,96 грн за куб. м с НДС без стоимости распределения (доставки). Цена зафиксирована на отопительный сезон. Оплата идет равномерными частями.

- 7,96 грн за куб. м с НДС без стоимости распределения (доставки). Цена зафиксирована на отопительный сезон. Оплата идет равномерными частями. Годовой тариф "Фиксированный" – 7,96 грн за куб. м с НДС без стоимости распределения (доставки). Цена зафиксирована на 12 месяцев. Оплата – по факту потребления.

Общая сумма к оплате в тарифном плане "Комфортный сезон" определяется при подключении клиента – в соответствии со средним потреблением газа в отопительный сезон. Этот объем рассчитывается, учитывая прошлые данные об использовании газа конкретным клиентом и в соответствии с его типом потребления:

"Приготовление пищи" – 50-200 куб. м газа в месяц;

"Приготовление пищи и подогрев воды" – 150-500 куб. м газа в месяц;

"Отопление" – 800-20 000 куб. м газа в месяц.

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Ранее в "Нафтогазе" анонсировали, что применят новые подходы к поставкам газа для бытовых потребителей. В первую очередь это будет касаться безопасности поставок газа в отопительный сезон, отмечали в компании.

Напомним, "Нафтогаз" также объявил о возможности получения скидки на газ для бытовых потребителей. Сэкономить на голубом топливе смогут те, кто оплатит счета до 15-го числа месяца онлайн или через чат-бот компании. Те, кто это сделает, получат 1% скидки в следующем месяце.

А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль недавно подсчитал, что без годового тарифа украинцы платили бы по 13-15 грн за кубометр газа. Это связано с резким подорожанием голубого топлива на европейских биржах, а соответственно, и в Украине.

О том, как за последний год выросла стоимость коммунальных услуг в Украине, узнавайте из сюжета "Сегодня":