Комуналка відчутно подорожчала – як змінилися тарифи ЖКГ в Україні

Тарифи стрімко зростають / Фото: уніан, Сьогодні

Середні тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні зросли на 0,6% за липень 2021 року. За рік же тарифи піднялися на 35,5%. Найсильніше подорожчав природний газ.

Про це свідчать дані Держстату.

Нарахування за послуги ЖКГ в червні 2021 року становили 10,4 млрд грн. Це на 35% більше, ніж в червні минулого року (7,7 млрд грн).

У той же час заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг скоротилася. На кінець червня 2021 року вона становила 66,4 млрд грн. Це на 2,5 млрд грн менше, ніж місяцем раніше (68,9 млрд грн).

Як змінилися різні тарифи

Утримання та ремонт житла – плюс 1,4% за липень, плюс 6,7% за рік;

водопостачання – не змінилися за липень, плюс 11% за рік;

водовідведення – не змінилися за липень, плюс 17,5% за рік;

утримання прибудинкових територій – плюс 0,1% за липень, плюс 3% за рік;

газ – плюс 3,3% за липень, плюс 164,5% за рік;

опалення і гаряча вода – не змінилися за липень, плюс 13,9% за рік.

Чому газ дорожчає

Українські ціни на газ зростають на тлі дефіциту палива в Європі і, відповідно, високих цін на тамтешніх біржах. У липні біржова середньозважена ціна на газ в Україні побила рекорд – 15,25 тис. грн.

Загалом вартість природного газу в Україні підвищується з червня 2020 року, коли була зафіксована рекордно низька вартість – 3,69 тис. грн за 1 тис. кубометрів.

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Через зростання біржових цін газ дорожчає і для населення в Україні. Щоправда, тільки в місячному тарифі. Річна вартість залишається незмінною з кінця квітня, оскільки не схильна до прямого впливу ситуації на глобальних ринках.

Нагадаємо, раніше "Нафтогаз" оновив тарифи на газ. Державна газопостачальна компанія більше не продає паливо за місячним тарифом. Замість нього з'явилася нова "зимова" пропозиція.

"Нафтогаз" також оголосив про можливість отримання знижки на газ для побутових споживачів. Заощадити на блакитному паливі зможуть ті, хто сплатить рахунки до 15-го числа місяця онлайн або через чат-бот компанії. Ті, хто це зробить, отримають 1% знижки наступного місяця.

А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нещодавно підрахував, що без річного тарифу українці платили б по 13-15 грн за кубометр газу.