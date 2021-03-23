У небезпеці житло та майно: як можна поплатитися за борги по комуналці

Борги українців за комуналку вже перевалили за 80 млрд гривень, хоча ще недавно становили 73 млрд. І тим, хто не платить, обіцяють великі проблеми. У реєстрі судових рішень в сотнях файлів вказано: боржники зобов'язані не тільки погасити борг, а й оплатити судовий збір, а також інфляційні втрати. Це ще майже половина суми. У небезпеці також майно і житло боржника.

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Що саме загрожує неплатникам за комуналку і чи є лазівки, розбиралася кореспондентка "Сьогодні" Алла Чиж.

У комунальних компаніях працюють цілі юридичні відділи. Тому позови проти боржників подаються швидко і розглядаються за спрощеною процедурою. При цьому боржника навіть не викликають на засідання. Далі слідує судовий наказ і дається 15 днів на його оскарження.

Якщо наказ не оскаржили, споживач потрапляє до єдиного реєстру боржників. По суті, це онлайн база даних, поява у якій не дасть боржникові, наприклад, продати майно, виїхати за кордон або отримати кредит.

При цьому з боржника можуть стягнути борг в примусовому порядку, наприклад, з виплат йому зарплати або навіть пенсії. Але тут не все так фатально, каже юрист Андрій Никончук. Щоб списати гроші з рахунків, ці рахунки спочатку потрібно знайти.

"Потрібно володіти інформацією про те, що у боржника є рахунок або майно і накласти на них певний стягнення. На цьому етапі у суб'єкта надання послуги в певній мірі зв'язані руки – він не може володіти цією інформацією, і ніхто йому про НЕ не розкаже", – пояснив Никончук.

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Проте, судові пристави можуть нагрянути у житло, за яким сформувався борг. В такому випадку є ризик, що на майно – побутову техніку, автомобіль – накладуть арешт і примусово виставлять його на продаж.

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Забрати можуть навіть єдине житло, якщо борг перевищив 20 мінімальних зарплат – це 120 тисяч гривень. Але тільки в тому випадку, якщо це заборгованість за одну послугу, а не за всі разом. Адже з боржником судиться конкретна компанія. Є ще один важливий нюанс: під час карантину державні виконавці не мають права забирати житло за борги. Також введено мораторій на пеню. Хоча вона і так символічна – 0,01% за день прострочення.

У будь-якому випадку, скільки б не затягували з оплатою, погашати борги доведеться. Зробити це можна поступово – шляхом реструктуризації. Для її оформлення потрібно звернутися до центру обслуговування клієнтів і написати заяву. Головна умова – 100%-ва оплата поточних рахунків.

Нагадаємо, найближчим часом боржників може стати ще більше, адже Україна повернеться до ринкових тарифів на газ . Гранична ціна в 6,99 гривні за кубометр припинить діяти з 31 березня.

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