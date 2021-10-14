Готовность "Северного потока – 2" к запуску и погашение задолженности по выплатам военным – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Военнослужащим выделили деньги, а российский газопровод готов к запуску / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Частоту полетов из Украины уже в этом году увеличит авиакомпания Wizz Air, а российский газопровод "Северный поток – 2" будет готов к запуску уже в ближайшие дни.

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные экономические новости четверга, 14 октября.

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На выплаты военнослужащим выделили 3,7 млрд грн

Для погашения задолженности по одноразовым дополнительным видам денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил, выплаты вознаграждений, поощрения личного состава Минобороны выделило 3,7 млрд грн.

Из этой суммы для выплаты денежной помощи на оздоровление выделено 1 млрд 810 млн грн, а на выплаты вознаграждения за участие в ООС за сентябрь 2021 года выделено более 725 млн грн.

Wizz Air запускает новые рейсы из Киева

Авиакомпания Wizz Air увеличит частоту полетов из Украины и запустит всего 26 маршрутов из Киева, Львова, Одессы и Харькова. Некоторые рейсы начнут летать с середины декабря, а некоторые – летом 2022 года.

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Так, в декабре из Киева будет доступны такие рейсы: в Париж (с 17 декабря), Эйндговен (с 18 декабря), Брюссель (с 19 декабря). Остальные запустят в следующем году.

В РФ заявили о полной готовности "Северного потока – 2"

Как заявил вице-премьер России Александр Новак, российский газопровод "Северный поток – 2" будет готов к запуску уже в ближайшие дни. На сегодняшний день ведутся технические работы.

"Сейчас идут пусконаладочные работы и заполнение трубы необходимым технологическим количеством газа. И я считаю, что для работы он в ближайшие дни, для того, чтобы его запустить, он будет готов", – сообщил российский вице-премьер.

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Новак подчеркнул, что дальнейший запуск потока зависит от работы европейского регулятора.

Ощадбанк продлил действие платежных карточек для переселенцев

Карты Ощадбанка, выпущенные для внутренне перемещенных лиц, у которых закончился срок действия, будут действительны до 1 января 2022 года.

Это уже не первое продление действия платежных карт Ощадбанком, связано это с введением карантина.

Ранее банк продлил срок действия карточек до 1 марта, 1 мая, 1 октября 2021, так как тогда действовали определенные ограничения для работы общественного транспорта и люди не могли добраться до отделения вовремя.

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