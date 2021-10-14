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Минобороны выделило на выплаты военнослужащим 3,7 млрд грн

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
14 октября, 17:08
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Более 1,8 млрд гривен из этой суммы уйдут на выплаты денежной помощи на оздоровление военнослужащих
Военнослужащим выплатят задолженность по зарплатам
Военнослужащим выплатят задолженность по зарплатам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Министерство обороны Украины выделило военным частям и учреждениям ВСУ почти 3,7 миллиарда гривен.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, эти средства предназначены для погашения задолженности по одноразовым дополнительным видам денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил, выплаты вознаграждений, поощрения личного состава.

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Из этой суммы для выплаты денежной помощи на оздоровление выделено 1 млрд 810 млн грн.

На что еще направили деньги:

  • на выплату вознаграждения за подписание первого контракта и других единовременных выплат – почти 247 млн грн;
  • на решение социально-бытовых вопросов военнослужащих – почти 50 млн грн;
  • на выплату компенсации за поднаем жилья – 195 млн грн;
  • для расчетов с уволенными с военной службы – более 82 млн грн.

Для выплаты вознаграждения за участие в ООС за сентябрь 2021 года выделено более 725 млн грн. Ко Дню защитников и защитниц Украины военнослужащие поощрены более чем на 641 миллионов гривен.

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Напомним, Верховная Рада выделила 4 миллиарда гривен для зарплат военным, которые выплатят уже в ближайшее время.

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