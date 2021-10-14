Готовність "Північного потоку – 2" до запуску і погашення заборгованості по виплатах військовим – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Військовослужбовцям виділили гроші, а російський газопровід готовий до запуску / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Частоту польотів з України вже в цьому році збільшить авіакомпанія Wizz Air, а російський газопровід "Північний потік – 2" буде готовий до запуску вже в найближчі дні.

Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші економічні новини четверга, 14 жовтня.

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На виплати військовослужбовцям виділили 3,7 млрд грн

Для погашення заборгованості за одноразовими додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, виплати винагород, заохочення особового складу Міноборони виділило 3,7 млрд грн.

З цієї суми для виплати грошової допомоги на оздоровлення виділено 1 млрд 810 млн грн, а на виплати винагороди за участь в ООС за вересень 2021 роки виділено понад 725 млн грн.

Wizz Air запускає нові рейси з Києва

Авіакомпанія Wizz Air збільшить частоту польотів з України і запустить загалом 26 маршрутів з Києва, Львова, Одеси і Харкова. Деякі рейси почнуть літати з середини грудня, а деякі – влітку 2022 року.

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Так, в грудні з Києва буде доступні такі рейси: в Париж (з 17 грудня), Ейндговен (з 18 грудня), Брюссель (з 19 грудня). Решта запустять в наступному році.

У РФ заявили про повну готовність "Північного потоку – 2"

Як заявив віце-прем'єр Росії Олександр Новак, російський газопровід "Північний потік – 2" буде готовий до запуску вже в найближчі дні. Наразі ведуться технічні роботи.

"Зараз йдуть пусконалагоджувальні роботи і заповнення труби необхідним технологічним кількістю газу. І я вважаю, що для роботи він в найближчі дні, для того, щоб його запустити, він буде готовий", – повідомив російський віце-прем'єр.

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Новак підкреслив, що подальший запуск потоку залежить від роботи європейського регулятора.

Ощадбанк продовжив дію платіжних карток для переселенців

Карти Ощадбанку, випущені для внутрішньо переміщених осіб, у яких закінчився строк дії, будуть дійсні до 1 січня 2022 року.

Це вже не перше продовження дії платіжних карт Ощадбанком, пов'язано це з введенням карантину.

Раніше банк продовжив строк дії карток до 1 березня, 1 травня, 1 жовтня 2021, так як тоді діяли певні обмеження для роботи громадського транспорту та люди не могли дістатися до відділення вчасно.

"Сьогодні" також повідомляли, що банки і пошта змінять розклад роботи на жовтневі свята, графік роботи на тривалі вихідні – в нашому матеріалі.