Пошта, банки і МРЕВ: як працюватимуть установи на довгі вихідні у жовтні

Як працюватимуть різні установи з 14 по 17 жовтня в Україні

Графік роботи установ на свята / Фото: Колаж: Сьогодні

У жовтні українців чекають довгі вихідні, які триватимуть із 14-го по 17-те число. Такий відпочинок пов’язаний зі святкуванням Дня захисників та захисниць України у четвер.

У зв’язку з цим у роботі деяких установ очікуються зміни. "Сьогодні" зібрали для вас графіки робот найпопулярніших місць.

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Графік роботи "Нової пошти"

У четвер 14 та п’ятницю 15 жовтня відділення та адресна доставка "Нової пошти" працюватимуть за графіком суботи.

У суботу та неділю графік роботи залишається незмінним, усі відділення працюватимуть за розкладом вихідного.

У святкові та вихідні дні графік може бути різним, залежно від відділення. Перевірити це можна на сайті "Нової пошти".

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Графік роботи "Укрпошти"

14 жовтня робочий графік поштового оператора зазнає серйозних змін. Відділення працюватимуть за черговим режимом, тобто з майже 11 тис. відділень працюватиме лише 91.

У кожної чергової точки є свій розклад, який можна перевірити на сайті.

15 жовтня "Укрпошта" працюватиме за звичайним графіком п’ятниці, а на вихідних за скороченим графіком. В середньому – до 15:00-17:00.

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Обидва поштових оператори працюють за розкладом буднього дня у суботу 23 жовтня.

Графік роботи ПриватБанку

У ПриватБанку нам повідомили про суттєві зміни у роботі. Так, 14 та 15 жовтня відділення не працюватимуть взагалі.

Напередодні свят, 13 жовтня, усі відділення працюватимуть на годину менше.

16 жовтня, у суботу, можна буде відвідати лише декілька чергових відділень у Києві.

17 жовтня, у неділю, ПриватБанк також не працює. Усі платежі через міжбанківську систему СЕП здійснюватимуться 18 жовтням. 23 вересня відділення та каси працюватимуть за графіком п’ятниці.

Графік роботи Ощадбанку

В Ощадбанку нам заявили, що фінансова установа не складала окремого графіку і у кожного відділення буде свій розклад.

У вихідні робота банку не зміниться, а графік конкретного відділення можна знайти на сайті.

Графік роботи "ПУМБ"

У середу, перед святами, відділення банку "ПУМБ" працюватимуть на годину менше.

А от вихідними будуть усі дні із 14 по 17 жовтня. У суботу 23-го банк працюватиме за графіком п’ятниці.

Графік роботи Сервісних центрів МВС (МРЕВ)

У прес-службі МВС повідомили, що центри працюватимуть за святковим графіком.

Головний та регіональний центри працюватимуть 13 жовтня із 9:00 до 17:00, а потім не працюватиме чотири дні поспіль.

22 та 23 жовтня працюватимуть у скороченому режимі, із 9:00 до 16:45.

Територіальні сервісні центри працюватимуть у іншому графіку. 13 жовтня із 9:00 до 17:00, у четвер 14 жовтня – вихідний день. Вже з 15-го регіональні центри працюватимуть у звичайному режимі.

Раніше ми писали, що до свят "Укрзалізниця" запускає додаткові поїзди у різних напрямках.

А щоб дізнатися про інші свята у жовтні, дивіться наш календар.