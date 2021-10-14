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Міноборони виділило на виплати військовослужбовцям 3,7 млрд грн

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
14 жовтня, 17:08
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Понад 1,8 млрд гривень з цієї суми підуть на виплати грошової допомоги на оздоровлення військовослужбовців
Військовослужбовцям виплатять заборгованість по зарплатах
Військовослужбовцям виплатять заборгованість по зарплатах / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Міністерство оборони України виділило військовим частинам і установам ЗСУ майже 3,7 мільярда гривень.

Як повідомили в прес-службі Міноборони, ці кошти призначені для погашення заборгованості за одноразовими додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, виплати винагород, заохочення особового складу.

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З цієї суми для виплати грошової допомоги на оздоровлення виділено 1 млрд 810 млн грн.

На що ще направили гроші:

  • на виплату винагороди за підписання першого контракту та інших одноразових виплат – майже 247 млн грн;
  • на вирішення соціально-побутових питань військовослужбовців – майже 50 млн грн;
  • на виплату компенсації за піднайом житла – 195 млн грн;
  • для розрахунків зі звільненими з військової служби – понад 82 млн грн.

Для виплати винагороди за участь в ООС за вересень 2021 роки виділено понад 725 млн грн. До Дня захисників і захисниць України військовослужбовці заохочені більш ніж на 641 мільйонів гривень.

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Нагадаємо, Верховна Рада виділила 4 мільярди гривень для зарплат військовим, які виплатять вже найближчим часом.

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