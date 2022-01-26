"ФОПовский" кризис: почему бизнес громит Раду, и как новые правила ударят по каждому из нас

ФОПы второй день выходят на протесты под Радой / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

С 1 января в Украине вступил в силу закон об обязательном применении ФЛП в работе кассовых аппаратов или программных регистраторов расчетных операций (РРО). Таким решением предприниматели крайне недовольны, они выходят на массовые протесты, жгут шашки, бросают петарды, на митингах есть даже пострадавшие.

"Сегодня" расскажет вам о причинах нововедений, их преимуществах и недостатках, а также, почему протестуют ФЛП, и чем это грозит украинцам.

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Почему предприниматели протестуют?

С 1 января 2022 года в Украине вступили в силу новые правила для физических лиц-предпринимателей, работающих в сфере малого бизнеса. Они будут обязаны пользоваться кассовыми аппаратами или онлайн-РРО. Нововведения касаются физлиц-предпринимателей 2-4 группы, независимо от вида их деятельности и уровня дохода.

Еще 17 декабря 2022 года власть провалила голосование по отсрочке кассовых аппаратов для предпринимателей, которые должны были установить их до 1 января 2022 года. В тот день в Раде почти не было депутатов, зал был фактически полупуст, а "За" проголосовало только 102 депутата.

Сейчас, на январских протестах 25-26 чисел месяца, ФЛП требуют от народных депутатов принять законопроект №6376 об отсрочке инициативы. Ведь предприниматели еще не восстановили свой докарантинный уровень доходов, а подобные действия властей угрожают разорением.

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За невыполнение обязательств "ФОПам" грозит штраф в размере 100% от проданной продукции, повторное нарушение обойдется в 150%.

Так что среди основных причин митингов следует выделить:

Обременительность РРО для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения.

Боязнь предпринимателей и незнание, как будет работать система РРО, когда не будет интернета или будут перебои со светом.

Значительные финансовые потери для установки физического РРО, а соответственно дополнительных приборов, таких как, например, принтеры.

Ответственность за нарушение (даже незначительное) использование кассовых аппаратов.

Возможное давление со стороны Налоговой, и выборочные проверки без уведомлений.

Основные причины внедрение инициативы

Введение обязательной установки кассовых аппаратов или программного обеспечения аргументировано одной целью — побороть нелегалов и контрабандистов и увеличить поступления в бюджет.

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Среди схем, которые власти хотят искоренить, это "фермы для скрытия реального оборота". Когда средние и крупные фирмы продают свой товар через маленьких юридически не связанных между собой ФЛП, каждый из которых на упрощенной системе налогообложения. Представим ситуацию: есть фирма, а на ней уйма ФЛП, которые, собственно, являются наемными работниками на том же предприятии.

Да, компания заключает с ними соглашения о сотрудничестве, и вместо 18% налога на доходы удерживаемых с зарплаты физических лиц и 22% ЕСВ, которые платит работодатель, все отношения "упрощенцев" с налоговыми органами ограничиваются только единым налогом и минимальным ЕСВ.

Чем это чревато обычным украинцам?

В любом случае притеснения предпринимателей определенным образом отразятся на обычных украинцах, которые, собственно, являются потребителями конечной продукции ФЛП. Каким образом?

1. Как часто вы заходили в магазин и не имели возможности рассчитаться терминалом? И не потому что он не работает, его просто нет. Делается это для того, чтобы не получить штраф. А штраф какой? Правильно – за неустановление РРО. Суммы будут зависеть от предмета покупки: первое нарушение – 100% от проданной продукции, второе – 150%.

Соответственно это свидетельствует о сокрытии своих доходов. Объяснения отсутствия терминала могут быть разными: то ли "забрали", то ли "не работает", то ли "просто нет". У кого-то из предпринимателей есть возможность оплатить товар на личный счет собственника или работника того или иного заведения, например.

Такие действия ограничивают права потребителя и есть нарушениями требований законодательства, согласно которому предусмотрена ответственность статьей 23 Закона Украины "О защите прав потребителей" и статьей 155 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Заметим, если продавец отказал в законной безналичной оплате, вы имеете право обратиться в Госпродпотребслужбу в вашей области.

2. С другой стороны, можно предположить возможный рост цен как на услуги, так и на продукты. Ведь расходы на приобретение РРО ФЛП должны как-то компенсировать.

3. Увеличение количества незаконного труда, а соответственно и повышение риска того, что наверняка работники будут совершенно незащищены Законом от неправомерных действий тех же предпринимателей.

Украинцы массово становятся ФЛП

В Украине за январь – ноябрь 2021 года на 85 тысяч возросло количество физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Таковых стало почти 2 миллиона. Это самые высокие показатели за последние пять лет.

Такие темпы связывают с тем, что в 2016-2017 годах в стране провели чистку от "спящих" ФЛП. Следовательно, в 2020 году предприниматели перечислили в госбюджет Украины налогов на 52,5 миллиарда гривен. Из них 37 млрд грн – плательщики единого налога.

Больше денег в бюджет принесли предприниматели, ведущие торговую, информационную, а также профессиональную, научную и техническую деятельность.

Раньше мы рассказывали, как ФЛП выходили на протесты 17 декабря после того, как депутаты провалили голосование в Раде. Тогда в ход пошли дымовые шашки и петарды.

Также мы рассказывали, как самостоятельно открыть ФЛП в "Дії", и писали, в каких случаях предприниматели могут обойтись без РРО.