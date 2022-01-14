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"Терминал не работает": как продавцы в магазинах нагло обманывают украинцев

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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14 января, 11:26
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Обман обычно заключается в отказе безналичного расчета
Нерабочий терминал — самый распространенный способ обмана
Нерабочий терминал — самый распространенный способ обмана / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Вам часто попадались магазины, которые наотрез отказываются рассчитывать безналичным способом? Так вот, это можно назвать своеобразными уловками или даже обманом покупателей продавцами.

О некоторых таких способах рассказал ITech.co.ua.

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Способы отказа от безналичного расчета:

  • нерабочий терминал. Продавцы уверяют покупателя в том, что терминал не работает по техническим или программным причинам, поэтому лучше рассчитаться наличными, так как так будет быстрее;
  • разные ценники для товара при оплате наличными и банковской картой. Этот способ популярен из-за того, что большинство покупателей согласятся купить товар дешевле и наличными, чем дороже и картой. Однако это нелегально, так как на Украине все цены на товары и услуги, независимо от способа оплаты, должны быть одинаковыми. Любая разница в ценниках существуют нарушение прав потребителя, это можно назвать настоящим мошенничеством и принуждением покупать что-то наличными.

Что делать?

В одном случае, когда вы человек, не слишком любящий скандалы, можно спокойно рассчитаться наличными или же просто приобрести то же, но в другом магазине.

Однако если вы принципиально хотите рассчитаться терминалом и считаете это нарушением ваших прав (а оно так и есть), то вы имеете право:

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  • требовать терминал, а если продавцы уверяют, что он не работает, проверить лично;
  • если проблема заключается в разных ценниках, то такой вопрос следует либо решать на месте, либо вызвать полицию и писать заявление о мошеннических действиях по отношению к вам.

Почему это происходит?

Причины таких действий продавцы достаточно просты. Это может быть:

  1. Скрытие реального дохода и уклонения от уплаты налогов.
  2. Неофициальная заработная плата работникам, что также нарушение закона.
  3. Аккумулирование наличных для расчета с поставщиками и оплатой услуг, связанных с бизнесом.

Особенно актуально это с 1 января 2022 года, когда почти всех ФЛП законом заставили устанавливать кассовые аппараты, делая невозможными любые незаконные махинации. Поэтому предприниматели массово выключают терминалы для безналичного расчета и, собственно, рассчитывают наличными.

Новые правила для ФЛП

С 1 января в Украине ввели обязательное использование регистраторов расчетных операций (РРО) для физических лиц – предпринимателей, однако коснулось оно не всех.

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Кого коснулось нововведение: предпринимателей, которые не находятся на первой группе упрощенной системы налогообложения и при этом осуществляют операции, относящиеся к расчетным.

Какие будут наказания, если до 1 января кассовые аппараты не были установлены:

  • Первый раз ФЛП придется заплатить штраф в размере 100% от проданной продукции.
  • Второй раз уплата штрафа составит 150% от стоимости проданной с нарушением продукции.

ФЛП, работающие в селе, освобождаются от обязательного применения РРО.

Раньше мы писали, что в Офисе президента предлагают ввести специальные карты для продуктов. Там уверяют, что это мировая практика. Однако талоны планируют выпускать не только в форме бумажных, но и электронных, через приложение "Дія".

Также мы рассказывали, на чем супермаркеты делают наибольшую выручку. Достигает она 70% от общего оборота.

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