Евро подскочил до максимума с начала марта, доллар подорожал: курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал на сегодня, 13 апреля, такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,93 грн;

1 евро – 33,28 грн;

10 российских рублей – 3,62 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар подорожал на две копейки после того, как откатился на семь копеек в предыдущий банковский день. За неделю с 6 по 13 апреля гривня укрепилась по отношению к американской валюте на копейку. Но эксперты предупреждают, что доллар нацелился на новый скачок вверх.

Курс евро повысился сразу на 13 копеек после снижения на восемь копеек днем ранее. Евровалюта поднялась еще выше психологической отметки в 33 гривни. Это максимум с 5 марта.

Стоимость 10 российских рублей 13 апреля поднялась на копейку.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В понедельник, 12 апреля, доллар на межбанке подорожал на две копейки в покупке и на три – в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,94/27,96 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на 10 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,28/33,30 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

→ Опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики единодушны: к лету-2021 доллар будет стоить около 28 грн.

→ В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

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→ МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

2021 год – 27,98 грн;

2022 год – 27,61 грн;

2023 год – 27,59 грн.

→ Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

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