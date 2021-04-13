Версія українською
$ 27,93
33,28

Евро подскочил до максимума с начала марта, доллар подорожал: курс НБУ

13 апреля, 08:36

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал на сегодня, 13 апреля, такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,93 грн;
1 евро – 33,28 грн;
10 российских рублей – 3,62 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар подорожал на две копейки после того, как откатился на семь копеек в предыдущий банковский день. За неделю с 6 по 13 апреля гривня укрепилась по отношению к американской валюте на копейку. Но эксперты предупреждают, что доллар нацелился на новый скачок вверх.

Курс евро повысился сразу на 13 копеек после снижения на восемь копеек днем ранее. Евровалюта поднялась еще выше психологической отметки в 33 гривни. Это максимум с 5 марта.

Стоимость 10 российских рублей 13 апреля поднялась на копейку.

Читайте также: Курс гривни может обвалиться осенью – эксперт

Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В понедельник, 12 апреля, доллар на межбанке подорожал на две копейки в покупке и на три – в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,94/27,96 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на 10 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,28/33,30 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Реклама

Прогнозы курса доллара

Опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики единодушны: к лету-2021 доллар будет стоить около 28 грн.

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

Читайте также: Курс доллара в апреле: эксперты меняют прогноз

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Новости на эту же тему:
доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

Реклама