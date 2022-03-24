Экономить уже сейчас? Сколько мы будем платить за продукты после войны

Цены после войны могут измениться / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время военного положения Украина приостановила экспорт ряда важных товаров. Мы уже писали, что за границу больше не поставляются удобрения, а также социально важные товары, среди которых и зерновые.

Как это отразится на формировании цен в стране? Стоит ли нам ждать инфляцию? Об этом "Сегодня" узнали у эксперта, члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина.

Реклама

В марте произошел незначительный рост цен

По сравнению с февралем 2022 года средние цены на продукты в марте по состоянию на 22 число выросли на 2,04% . К примеру, гречка подорожала на 7 грн, картофель – на 4 грн, яйца – на 2 грн. А вот мука, сахар, куриное филе подешевело. Незначительные изменения затронули и другие продукты.

Что влияет на формирование цен

Олег Пендзин объяснил, что цены на продукты Украины формируются от стоимости аграрного сырья на международных рынках. До войны внутренние цены в Украине отвечали тем, что были в мире, ведь мы были крупным аграрным государством-экспортером.

Однако сейчас страна ограничила экспорт, и все зерно, собранное в прошлом году, осталось в Украине.

Реклама

"Мы в прошлом году собрали 72 млн тонн зерновых. Нам для того, чтобы наесться с головой, нужно где-то 18-19 млн тонн. Все остальные мы обычно экспортировали. То есть экспортный потенциал Украины – более 50 млн тонн. Сегодня никто ничего не экспортирует по двух причинах: нулевая квота на лицензию, то есть нельзя вывезти продукцию. Кроме того, вся акватория Черного моря, по которой мы вывозили товары, сегодня заблокирована. Экспорт стоит полностью", – пояснил эксперт.

Теперь цены в Украине не будут отвечать тем, что в мире. И значительное подорожание будет именно на тех рынках, куда мы раньше поставляли свою продукцию.

Пендзин отмечает, что в связи с тем, что Украина не прибавит свои 50 млн тонн, и что полностью запрещен весь экспорт зерновых из РФ, на традиционных рынках, где мы всегда конкурировали с россиянами, будет фантастический дефицит. Эти регионы – север Африки, Ближний Восток, Китай, Юго-Восточная Азия. Там значительно вырастут цены на продовольствие.

Что будет с ценами в Украине

А вот в Украине все будет более-менее в норме.

Реклама

"Украина полностью обеспечена продовольствием на несколько лет, если ничего не изменится, если экспорт будет стоять мертво, и все будет оставаться как есть", – отметил Пендзин.

Следовательно, проблемы могут возникать с логистикой. Сейчас на полках магазинов во многих городах, где ведутся боевые действия, не найти продуктов. Но это не потому, что у Украины их нет, а потому, что их в эти магазины трудно доставить.

Там, по словам эксперта, могут вырасти цены. Также может быть небольшой дефицит. Однако в целом ситуация в стране будет стабильной и ожидать значительной инфляции не стоит.

"Я бы не говорил, что у нас будут чрезвычайно большие проблемы с продовольствием. И цены сильно расти не будут, потому что они формируются не только в пределах предложения, но и в пределах спроса. У нас люди стали беднее, у нас 10 млн внутренне перемещенных лиц, а 3,5 млн человек выехали вообще из страны. Поэтому все это дает понимание, что цены не сильно вырастут, будет максимум 10-12% роста. Локально вполне возможно будут дефициты, связанные с логистикой. Где будет спокойно, где не будет боевых действий, там все будет хорошо", – объяснил Пендзин.

Украинцам будут бесплатно раздавать продукты

Ранее мы сообщали, что государство будет бесплатно раздавать продукты украинцам, проживающим в зонах активных боевых действий. В основном речь идет о продуктах длительного хранения, то есть крупах и консервах, а полный список на одного человека в месяц выглядит так:

зерно (пшеница и/или кукуруза) для хлеба, муки – 12,14 кг;

крупы, рис; зерно для круп в пересчете на эквивалент крупы – 2 кг;

макаронные изделия – 1 кг;

масло подсолнечное – 1 кг;

мясные, рыбные, бобовые консервы – 2,5 кг;

сахар – 1 кг;

молоко или его заменитель (сгущенка, сухое молоко в пересчете на эквивалент цельного молока) – 5 кг;

хлебобулочные и кондитерские изделия (печенье, сухари, хлебцы, баранки, пряники) – 1 кг;

чай, кофе – 200 г.

Где эти продукты можно получить, читайте в нашем материале.

"Сегодня" также рассказывали, какие продукты могут подорожать в Украине, и писали, сколько они стоят в польских магазинах.