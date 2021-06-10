Е-больничный и автоматические пенсии – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

/ Фото: пресс-центр НБУ

Болеющие COVID-19 украинцы пробили 3-миллиардную "дыру" в Фонде соцстраха, отрицательное сальдо в международной торговли грозит падением курса гривни, а против России готовят иск на 20 млрд долларов за попытку нарушить контракт на транзит газа.

"Дыра" в Фонде соцстраха

Первый замминистра социальной политики Евгений Котик заявил, что из-за вспышки заболеваемости COVID-19 в Украине задолженность по выплате больничных выросла вдвое и уже составляет около 3 млрд гривен.

Однако, по его словам, правительство приняло решение о выделении средств для Фонда соцстрахования, и после проведения всех необходимых бюджетных процедур они будут перечислены на погашение задолженности.

Е-больничный

В Украине запустили электронные больничные, что стало важным шагом для введения режима "без бумаги" в медицинской и социальной сферах. В Минцифры рассказали, как будет действовать новая система:

пациент приходит к врачу на осмотр;

врач создает электронное медзаключение о временной нетрудоспособности в Реестре и заверяет его;

пациент получает об этом уведомление от E-health;

больничный попадает в Реестр Пенсионного фонда;

там формируется электронный листок нетрудоспособности – это именно тот документ, по которому вам начисляют выплаты;

пациент получает сообщение на телефон из Пенсионного фонда.

Важно, что в Пенсионный фонд попадет только та информация, которая необходима для начисления выплат: причина нетрудоспособности, период больничного и врач, который его выписал. Ни Пенсионный фонд, ни работодатель не будут знать диагноз. Каждый документ можно будет проверить по специальному номеру на сайте Пенсионного фонда.

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Автоматические пенсии

Сегодня вступил в силу закон об электронных трудовых книжках, который предусматривает отказ от бумажного варианта документа.

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Пенсионный фонд в течение пяти лет должен будет включить в реестр застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного соцстрахования отсутствующие данные о трудовой деятельности работников на основании сведений, предоставленных страхователями.

При наличии полной информации в реестре застрахованных лиц обо всех периодах трудовой деятельности человека пенсия по возрасту будет назначена автоматически (без обращения) со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста. Также по желанию гражданин может получать пенсию с более позднего возраста.

Иск против России на 20 млрд долларов

СМИ рассказали, что Украина может потребовать у России 20 млрд долларов. Киев уже готовит новый иск против "Газпрома" на 7,2 млрд долларов, а также может вернуться к прошлым исковым претензиям на 12,2 млрд, которые ранее были отозваны.

Это произойдет в том случае, если "Газпром" откажется от поставки газа в Европу через Украину по условиям транзитного контракта, который действует до 2024 года. Россияне обязались прокачивать не менее 40 млрд кубометров в год через украинскую трубу. В договоре прописано правило "качай или плати", то есть платежи за транзит обязательны, даже если газ физически не будет идти по ГТС.

Гривня упадет

Аналитик RoboForex Андрей Гойлов рассказал сайту "Сегодня", что несмотря на успешное размещение ОВГЗ и серьезное укрепление украинской валюты на межбанке, на внешних рынках мы пока торгуем в минус, так что отрицательное сальдо превышает 1 млрд долларов. Поэтому даже несмотря на нынешний рост курса гривни, в конце недели она может упасть до 27,45 за доллар и 33,50 за евро.

Напомним, 9 июня сайт "Сегодня" рассказывал о подскоке гривни, индексации пенсий и монетизации льгот.