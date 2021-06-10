Из-за COVID-19 "дыра" в Фонде соцстрахования выросла до 3 млрд гривен

Из-за вспышки заболеваемости COVID-19 в Украине задолженность по выплате больничных выросла вдвое и уже составляет около 3 млрд гривен.
Об этом заявил первый замминистра социальной политики Евгений Котик, сообщает Укринформ.
По его словам, правительство приняло решение о выделении средств для Фонда соцстрахования, и после проведения всех необходимых бюджетных процедур они будут перечислены на погашение задолженности.
Котик отметил, что такая задолженность связана со вспышкой заболеваемости COVID-19, когда в конце 2020 года вдвое увеличилось количество листков временной нетрудоспособности и продолжительность пребывания на больничном. По его убеждению, запуск электронного больничного позволит ускорить выплату.
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Напомним, в I квартале 2021 Фонд соцстраха имел "дыру" в 1,4 млрд грн из-за резкого роста выплат по коронавирусной болезни.<esi:include src="https://www.segodnya.ua/_block/esi/article.block.service.list/%257B%2522skin%2522%253A%2522%2522%252C%2522items_count%2522%253A1%252C%2522show_paginator%2522%253Afalse%252C%2522category%2522%253A3842%252C%2522use_secondary_category%2522%253Atrue%252C%2522article_type%2522%253A4%252C%2522list_type%2522%253A%2522ArticleBundle%253ABlock%253Atrend_in_text.html.twig%2522%257D" onerror="continue" />
Также говорилось, что в конце мая президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в законодательство о социальном страховании. Украинцам снова начали оплачивать больничные, что временно было приостановлено.
Также напомним, на этой неделе в Украине запустили е-больничные, что станет важным шагом для введения режима "без бумаги" в медицинской и социальной сферах.
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