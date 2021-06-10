Из-за COVID-19 "дыра" в Фонде соцстрахования выросла до 3 млрд гривен

Кабмин выделил Фонду соцстраха необходимые средства, и после необходимых бюджетных процедур они пойдут на погашение задолженности

Из-за вспышки заболеваемости COVID-19 в Украине задолженность по выплате больничных выросла вдвое и уже составляет около 3 млрд гривен.

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Об этом заявил первый замминистра социальной политики Евгений Котик, сообщает Укринформ.

По его словам, правительство приняло решение о выделении средств для Фонда соцстрахования, и после проведения всех необходимых бюджетных процедур они будут перечислены на погашение задолженности.

Котик отметил, что такая задолженность связана со вспышкой заболеваемости COVID-19, когда в конце 2020 года вдвое увеличилось количество листков временной нетрудоспособности и продолжительность пребывания на больничном. По его убеждению, запуск электронного больничного позволит ускорить выплату.

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Напомним, в I квартале 2021 Фонд соцстраха имел "дыру" в 1,4 млрд грн из-за резкого роста выплат по коронавирусной болезни.

Также говорилось, что в конце мая президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в законодательство о социальном страховании. Украинцам снова начали оплачивать больничные, что временно было приостановлено.

Также напомним, на этой неделе в Украине запустили е-больничные, что станет важным шагом для введения режима "без бумаги" в медицинской и социальной сферах.

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