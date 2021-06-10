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В Украине запустили е-больничные: как это будет работать

10 июня 2021 12:19

Денис Беспалов Денис Беспалов

Украина переходит на электронные листки нетрудоспособности, в Минцифры рассказали, какой будет процедура

В Украине запустили е-больничные. Фото: katemangostar / Freepik

В Украине запустили е-больничные. Фото: katemangostar / Freepik

На этой неделе в Украине запустили электронные больничные. Это важный шаг для введения режима "без бумаги" в медицинской и социальной сферах.

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Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает пресс-служба ведомства.

"Это – сервис, который облегчит жизнь пациентов, врачей и работодателей. Благодаря электронному больничному удастся уничтожить коррупционные злоупотребления в этой сфере и сэкономить средства для государства", - сказал он.

В Минцифры рассказали, как будет действовать новая система:

  • пациент приходит к врачу на осмотр;
  • врач создает электронное медзаключение о временной нетрудоспособности в Реестре и заверяет его;
  • пациент получает об этом уведомление от E-health;
  • больничный попадает в Реестр Пенсионного фонда;
  • там формируется электронный листок нетрудоспособности – это именно тот документ, по которому вам начисляют выплаты;
  • пациент получает сообщение на телефон из Пенсионного фонда.

Важно, что в Пенсионный фонд попадет только та информация, которая необходима для начисления выплат: причина нетрудоспособности, период больничного и врач, который его выписал. Ни Пенсионній фонд, ни работодатель не будут знать диагноз. Каждый документ можно будет проверить по специальному номеру на сайте Пенсионного фонда.

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По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, введенные изменения заработают постепенно.

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"Для этого нужны время, обучение и разъяснение для медицинских работников и всех, кто причастен к этому процессу", – отметил Виктор Ляшко.

С июня по август в Украине будет действовать переходная модель внедрения е-больничных – медицинские учреждения постепенно переходить на формирование электронных медицинских заключений о временной нетрудоспособности.

А с 1 сентября этого года все медучреждения должны формировать их в электронном виде.

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Ранее сообщалось, что в Украине не хватает бланков "больничных".

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