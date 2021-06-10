Провальная торговля давит на экономику: на сколько упадет курс гривни

Курс гривни может упасть / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Несмотря на успешное размещение ОВГЗ и серьезное укрепление украинской валюты на межбанке, на внешних рынках мы пока торгуем в минус, так что отрицательное сальдо превышает 1 млрд долларов. Поэтому даже несмотря на нынешний рост курса гривни, в конце недели она может упасть до 27,45 за доллар и 33,50 за евро.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Он напомнил, что в среду, 9 июня, доллар к гривне немного упал. Нацбанк вновь вышел на рынок и выкупил порядка 120 млн долларов "излишка" предложения.

"Основными продавцами иностранных валют на межбанке были нерезиденты. Торговая сессия среды по валютной паре доллар/гривня завершилась на уровне 27,10, единая европейская валюта к гривне укрепилась до отметки 33,10", – говорит эксперт.

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Во вторник состоялось успешное размещение ОВГЗ. В госбюджет было привлечено 19,12 млрд грн. Нерезиденты с начала недели увеличили свои портфели в данных бумагах на 6,32 млрд грн – до 106,58 млрд. Это самый большой рост их вложений с конца марта-2021, благодаря чему и происходит столь сильное укрепление гривни на межбанке, объяснил аналитик.

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По данным НБУ, в мае международные резервы Украины уменьшились на 0,16 млрд долларов – до 27,84 млрд. Падение было вызвано выплатами по внешнему долгу Украины. Сокращение могло быть бо́льшим, если бы не рост стоимости активов, которые входят в структуру резервов. В целом они находятся на достаточном уровне, активные покупки НБУ на межбанке уже компенсировали падение прошлого месяца. Сохранение подобной динамики благоприятно скажется на курсе национальной валюты в будущем, считает эксперт.

В то же время он подчеркнул, что сальдо внешней торговли (разница между объемами импорта и экспорта) Украины остается отрицательным и составляет 1,07 млрд долларов. И это продолжит оказывать давление на гривню.

"Полагаю, что в конце недели гривня к доллару начнет коррекционное падение к уровню 27,45. Евро, судя по всему, укрепится до отметки 33,50", – резюмировал Гойлов.

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Напомним, за последнюю неделю гривня укрепилась к американской валюте на 25 копеек, а доллар обосновался на минимумах с прошлого лета.

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