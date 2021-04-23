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Доллар прекратил дорожать, а евро рвется вверх: официальный курс

23 апреля, 08:47

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 23 апреля

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал на сегодня, 23 апреля, такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,06 грн;
1 евро – 33,81 грн;
10 российских рублей – 3,71 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар не изменился в цене. Курс остался на максимальной с февраля отметке, которой достиг в предыдущий банковский день. По итогам последней недели – с 16 по 23 апреля – украинская валюта ослабла по отношению к американской на 10 копеек. До конца этой недели доллар останется в коридоре 27,9-28,1 грн, считают эксперты.

Курс евро вырос еще на 11 копеек – до максимума с 1 марта. По прогнозу аналитиков, к концу недели евровалюта достигнет отметки 33,85 грн.

Стоимость 10 российских рублей 24 апреля выросла на шесть копеек.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В четверг, 22 апреля, доллар на межбанке подешевел на 16 копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,91/27,93 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала в цене на 14 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,57/33,59 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

Опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики единодушны: к началу лета-2021 доллар будет стоить около 28 грн.

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

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МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

А о том, как не прогадать с депозитом, смотрите в сюжете "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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