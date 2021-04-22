Курс доллара подскочил до зимнего уровня, евро откатился

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 22 апреля

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал на сегодня, 22 апреля, такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

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1 доллар США – 28,06 грн;

1 евро – 33,70 грн;

10 российских рублей – 3,65 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар подорожал на пять копеек. Это самый высокий курс "зеленого" с 3 февраля. По итогам последней недели – с 15 по 22 апреля – гривня ослабла по отношению к американской валюте на восемь копеек. Аналитики предупреждают, что гривня все еще находится под давлением.

Курс евро при этом упал на четыре копейки после роста до максимумов с начала марта.

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Стоимость 10 российских рублей 22 апреля практически не изменилась.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В среду, 21 апреля, доллар на межбанке подорожал на шесть копеек в покупке и на семь – в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,07/28,09 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала в цене на две копейки в покупке и на копейку в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,71/33,74 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

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→ Опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики единодушны: к началу лета-2021 доллар будет стоить около 28 грн.

→ В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

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→ МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

2021 год – 27,98 грн;

2022 год – 27,61 грн;

2023 год – 27,59 грн.

→ Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, как не прогадать с депозитом, смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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