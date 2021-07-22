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Доллар и евро выросли в цене – курс валют НБУ

22 июля, 08:21

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 22 июля

Доллар подрос / Фото: Сегодня, НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 22 июля, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,24 грн;
1 евро – 32,06 грн;
1 злотый – 6,97 грн;
10 российских рублей – 3,65 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар повысился на две копейки. В предыдущий банковский день "зеленый" подорожал всего на копейку. Но изменение за неделю оказалось более заметным: с 15 по 22 июля гривня укрепилась по отношению к американской валюте на шесть копеек. К слову, валютный рынок в Украине занервничал из-за слухов об отставке главы НБУ.

Курс евро повысился на три копейки. Евровалюта немного отдалилась от психологической отметки в 32 гривни, но все равно осталась в районе годовых минимумов.

Стоимость 10 российских рублей 22 июля снова выросла на копейку. А польский злотый не изменился в цене.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В среду, 21 июля, доллар на межбанке подорожал на три копейки в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,23/27,25 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на восемь копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,09/32,11 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл. А в бюджетной декларации на три года, которую впервые в истории одобрила Рада, говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен:

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

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Источник: Сегодня

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