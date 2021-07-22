Долар і євро подорожчали – курс валют НБУ

Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 22 липня

Доллар підріс / Фото: Сьогодні, НБУ

Національний банк України (НБУ) на четвер, 22 липня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 27,24 грн;

1 євро – 32,06 грн;

1 злотий – 6,97 грн;

10 російських рублів – 3,65 грн.

У порівнянні зі вчорашніми значеннями долар підвищився на дві копійки. У попередній банківський день "зелений" подорожчав всього на копійку. Але зміна за тиждень виявилося більш помітним: з 15 по 22 липня гривня зміцнилася проти американської валюти на шість копійок. До речі, валютний ринок в Україні занервував через чутки про відставку глави НБУ.

Курс євро підвищився на три копійки. Євровалюта трохи віддалилася від психологічної позначки в 32 гривні, але все одно залишилася в районі річних мінімумів.

Вартість 10 російських рублів 22 липня знову зросла на копійку. А польський злотий не змінився в ціні.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У середу, 21 липня, долар на міжбанку подорожчав на три копійки в покупці і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,23/27,25 грн (купівля/продаж). Євровалюта виросла в ціні на вісім копійок в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 32,09/32,11 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

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Прогнози курсу долара

→ У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол. А в бюджетній декларації на три роки, яку вперше в історії схвалила Рада, йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:

→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол. А ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їх прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 роки (середньорічний курс не надано).

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.