К чему готовиться украинцам на следующей неделе: что будет с долларом, ценами на бензин и нововведениями

Украинцев ждут важные нововведения / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине доллар продолжает расти, однако незначительно. Также не слишком меняется ситуация на рынке топлива: поочередно исчезают и появляются разные его виды, а цены почти неизменны. Но что ждет нас на следующей неделе?

"Сегодня" рассказывают, что будет с 20 июня и какие новшества ждать.

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Что будет с курсом валют

Значительных изменений по курсу доллара эксперты не ожидают. Как рассказал "Сегодня" аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак, курс продажи доллара США в Украине по-прежнему не изменится через дополнительную печать денег. В общем в ближайшее время и в течение лета 2022 года будет держаться ниже уровня 40 грн/долл.

Похожее мнение выразил и экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ. Он считает, что скачок до 40 грн/долл. может состояться только осенью.

В то же время уже в течение июня, за прогнозом одного из крупнейших американских банков Wells Fargo, в мире евро и доллар могут впервые за 20 лет сравняться. Вероятно, тенденция укрепления доллара будет держаться и дальше.

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Напомним, по состоянию на 16 июня средний курс продажи доллара на черном рынке составляет 35,69 грн/долл., курс покупки составляет 35,53 грн/долл. В то же время в банках курс продаж составляет 35,8 грн/долл, а покупки – 35,2 грн.

Что будет со стоимостью бензина

По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, в Украине стабилизируется ситуация с бензиновым кризисом.

Объемы импортного топлива постоянно растут. Если в марте этот показатель был на уровне 60 тыс. тонн топлива, то в апреле – уже 191 тыс. тонн, в мае – 380 тыс. тонн. Ожидается, что в июне закупки вырастут еще больше – до 600 тыс. тонн.

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Свириденко объяснила, что в критические дни во время полномасштабной войны запасы топлива в Украине были на 2-3 дня. Уже к середине июня нам хватает этого ресурса на 7-8 дней. Полностью будет стабилизация после того, как запасы будут на 14 дней.

В то же время АЗС увеличивают лимиты на отпуск топлива, а его объемы, ввозимые из-за границы, увеличились в несколько раз. Все это свидетельствует о том, что ситуация постепенно идет к улучшению.

Украинцы смогут получить паспорта за границей

С 25 июня заработает экспериментальный проект, который предполагает, что украинцы за границей смогут удаленно получить внутренний и загранпаспорт гражданина Украины.

Для этого обращаться нужно к представительствам Государственной миграционной службы за границей. Список стран, где можно оформить паспорта украинцам, в частности вместо утраченного или похищенного, опубликуют впоследствии на сайте ДМС после согласования с МИД Украины. Документы будут выдавать сроком до 3 лет.

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