Темпы инфляции ускорились: что сдерживает бешеный рост цен в Украине

Эксперт рассказал о том, что влияет на инфляцию и служит рычагом для сдерживания цен

Кратко об актуальной экономической ситуации в Украине / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В мае потребительская инфляция, по данным Государственной службы статистики, ускорилась до 18% в годовом исчислении.

Как рассказал в комментарии "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов, на ситуацию повлияли как мировые тенденции, так и внутренние причины, связанные с активными боевыми действиями.

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В связи с войной, были нарушены логистические цепочки, уничтожена инфраструктура, увеличились расходы на еще работающих предприятиях. Кроме того, вырос спрос населения на отдельные товары и услуги на фоне уменьшения предложения.

"Важно отметить, что дальнейший рост цен сдерживается за счет фиксированного курса гривни к иностранным валютам", – добавил Андрей Гойлов.

Военные облигации

По словам аналитика, 14 июня Минфин Украины осуществил очередной аукцион по размещению военных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Рынку предложили гособлигации трех выпусков в гривнях со сроками погашения 3, 6 и 18 месяцев, а также 12 месяцев – в евро. Так, в госбюджет поступило еще 4,45 млрд грн.

"Основным покупателем "военных" бондов остается Нацбанк", – объяснил Андрей Гойлов.

В перспективе это негативно скажется на курсе гривни и инфляции в долгосрочной перспективе, поскольку регулятор должен проводить эмиссию гривни, чтобы покрыть дефицит госбюджета.

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Что с наличной валютой

В то же время аналитик Roboforex отметил, что на наличном валютном рынке гривня к доллару США опустилась ниже 35,5. Евро ослаб до отметки 37,5.

Андрей Гойлов убежден, что рост предложения доллара США и евро со стороны коммерческих банков оказывает положительное влияние на курс украинской национальной валюты.

Новая учетная ставка ударит по ценам

Национальный банк повысил учетную ставку с 10 до 25%. Это повлияет на множество экономических процессов, в том числе на ценообразование. По мнению экономистов, высокая учетная ставка будет давить на цены, и в результате мы получим рекордную инфляцию, которую спишут на влияние войны.

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По словам руководителя отдела аналитики Forexclub и Libertex Андрея Шевчишина, в условиях войны основное потребление населения сместилось в продуктовую корзину.

"Это только начало роста цен. К сожалению, официальная инфляция будет на уровне 25% или даже больше. Для некоторых категорий товаров инфляция может составить 50% или даже больше. Но официально таких цифр не будет" , – добавил эксперт.

В НБУ признали, что высокая учетная ставка может впоследствии помешать экономике. По словам главы Совета Национального банка Богдана Данилишина, именно такой сценарий описывает известный американский экономист и нобелевский лауреат, автор теории рациональных ожиданий Томас Сарджент.

"Сегодня" ранее рассказывали, что в Украине взлетели цены почти все важные продукты, а также писали, хватит ли украинцам овощей для консервации в этом году.