Цены на топливо зашкаливают, а выплаты переселенцам задерживают – главное о деньгах за неделю

Кратко о самом важном за неделю / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Продолжает расти в цене автогаз на фоне дефицита топлива в Украине, а доллар на черном рынке делает резкие повороты. В то же время выплаты начислили не всем переселенцам, а в Верховной Раде размышляют над новыми штрафами для украинцев.

Редакция "Сегодня" предлагает узнать главные экономические новости за уходящую неделю, которые вы могли пропустить.

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Цены на автогаз пробивают потолок

После 9 мая на украинских АЗС резко подорожал автогаз, хотя цены на бензин и дизель номинально удерживают на стабильной отметке Так, за литр автогаза просят, в среднем, 33,04 грн – это на 1,1 грн больше, чем раньше.

В то же время, бензин А-95 сбывают по средней цене 37,71 грн/л, бензин А-92 – за 36,7 грн/л, а дизельное топливо – за 42,75 грн/л. Интересно, что стоимость автогаза резко поднялась почти во всех заправочных сетях, иногда цену внезапно поднимали на 2 грн/л.

Новые правила в сети WOG

В сети АЗС WOG обновили лимиты на продажу бензина для украинцев во время кризиса с топливом. С конца апреля на этих заправках продавали всего по 10 литров бензина на одно авто в сутки, и продажа осуществлялась только частным клиентам при наличии карты лояльности PRIDE. Рассчитываться можно было как наличными, так и банковскими картами.

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С мая лимит решили увеличить с 10 до 20 литров в одни руки в сутки. Нововведение начало действовать с 9 мая опять же только для пользователей системы PRIDE, которая будет контролировать ограничения автоматически.

Новые правила ввели для того, чтобы обеспечить право первоочередной приоритетной заправки авто защитников, медиков и других служб критической инфраструктуры.

Не все переселенцы получили 2000 грн

В Минсоцполитики насчитывают внутренне перемещенным украинцам по 2000 грн (детям и людям с инвалидностью дают по 3000 грн). Однако в начале мая не все заявители получили денежную поддержку от государства. Украинцы, которые оформили заявку на выплату помощи на проживание через "Дію" или ЦНАПы, должны получить суммы за март и апрель.

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По информации ведомства, в настоящее время совершили пять финансовых траншей. Глава Минсоцполитики Марина Лазебная подчеркнула, что помощь выплатят всем. Мол, тем, кто ее еще не получил, она поступит в рамках последнего транша.

Задержка объясняется тем, что не успели обработать все заявления. Некоторые даже не поступили из областей. Следовательно, как только данные получат, деньги начислят всем, кто об этом просил.

Курс доллара на "черном рынке" нарушает все правила

На "черном рынке" в Украине курс доллара стабилизировался и удерживается несколько дней на одном уровне. По состоянию на 10 мая, в среднем доллары продавали по 33,7 грн, а продавали по 33,4 грн.

Это достаточно высокий курс, поскольку официальное значение составляет 29,25 грн и НБУ запретил продавать доллар дороже 32,18 грн. Однако на "черном рынке" свои законы, которые не соотносятся с легальным валютным бизнесом.

Среди предложений в областях самый низкий курс доллара составляет 33,48 грн, а самый высокий – 34 грн.

Новые штрафы в Украине

Украинцы на ровном месте могут потерять от 3400 до 5100 грн. Такие размеры штрафов планируют внедрить за незаконное ношение военной формы в условиях военного положения. Соответствующий законопроект обрабатывают в профильном комитете Верховной Рады Украины.

Если нарушителя задержат в форме с отличием повторно, штраф возрастет. Придется заплатить от 5117 до 6800 грн или отработать до 40 дней на общественных работах. Народные депутаты также хотят ввести наказание за ношение униформы полиции и работников других правоохранительных органов без соответствующего разрешения.

125 тыс. грн на поддержку бизнеса

В Украине запускают грантовый фонд в поддержку бизнеса во время войны. 300 малых и микропредприятий могут получить 125 тыс. грн (4000 евро). Для участия в программе нужно подать заявку на портале "Дія".

Обратиться за денежной помощью может бизнес, который:

размещен в областях, где ведутся или велись боевые действия;

уехал из этих областей и временно развернулся в более безопасном городе;

пострадал в результате боевых действий, но все равно продолжает работать и может это подтвердить.

Приоритет в отборе предоставляется компаниям, которые производят жизненно необходимые товары для украинцев и ВСУ. Отбором заявок будет заниматься комиссия из независимых бизнес-экспертов.

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