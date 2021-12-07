Будем больше есть? В новом году у украинцев вырастут расходы на еду

В Украине продукты подорожают на 22-25% / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине в 2022 году еще больше подорожают продукты питания. Украинцам придется платить на 22-25% больше за еду.

Как рассказал в комментарии ГолосUA глава Союза украинского селянства Иван Томич, больше всего подорожает хлеб.

Реклама

"За год его стоимость может увеличиться на 35%. Однако Госстат дает другие данные. Хотя мне непонятно, на чем основывается методика его расчетов. Также сильнее всего в 2022 году будет дорожать мясо. Около 20% за килограмм. Также в цене продолжит расти сахар. За год он подорожает на 20-22%", – сказал Томич.

Вырастут цены и на другие продукты. Например, такие как овощи борщевого набора или подсолнечное масло, которое подорожает на 25%.

"Рекордного подорожания не будет. Овощи борщевого набора тоже продолжат расти в цене. К весне морковь, свекла и капуста в среднем подорожают на 10%. Далее все будет завесить от производства данных продуктов в следующем году. Это напрямую влияет на ценовую политику", – объяснил эксперт.

Реклама

Что с ценами в декабре?

Для украинцев подскочили цены на некоторые товары. Повлиял на удорожание предпраздничный ажиотаж, а также цены на энергоносители.

Бакалея выросла в цене, хлеб вообще бьет все рекорды, производителям приходится повышать цены, чтобы оплачивать счета за энергоносители и ресурсы, необходимые для выпечки хлебобулочных изделий. В супермаркетах подорожали также яйца.

Мясо также дорожает не только на рынках, но и в супермаркетах. На его стоимость влияет дефицит кормов и сокращение поголовья животных. Подорожало и сало. В супермаркетах цены стартуют от 185 грн/кг, а на рынках – 134,6 грн.

Реклама

Ранее мы сообщали, что в преддверии Нового года украинцы начинают пополнять запасы продуктов, чтобы в последние дни не стоять в длинных очередях за товарами для новогоднего и рождественского столов. Но вместе с ажиотажем растут и цены.

Напомним, что цена на помидоры упала до 5-летнего минимума. В конце ноября томаты стоили 15-20 грн/кг, хотя в предыдущие годы ценник поднимался до 23-29 грн/кг.