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В Україні подорожчав "борщовий набір": скільки на ринку коштують овочі

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
23 листопада, 11:14
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Експерти пояснюють подорожчання меншими, ніж зазвичай площами, прохолодною осінню та посухами
На ринку все ще дешево продають томати
На ринку все ще дешево продають томати / Фото: Колаж: Сьогодні

Для українців знову подорожчали овочі. На фермерському гуртовому ринку "Неждана" у селі Великі Копані на Херсонщині найбільше виросла ціна на капусту, а томати досі продають за літніми цінами.

Як свідчать дані моніторингу AgroTimes, на ринку білоголова капуста коштує 7 грн/кг, хоча ще минулого тижня була по 5-6 грн/кг.

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Подорожчали і інші види капусти:

  • "голубцева" – 9 грн/кг;
  • цвітна – по 18-20 грн/кг;
  • савойська, червоноголова та молода – по 10 грн/кг;
  • кольрабі – по 15 грн/кг;
  • пекінська капуста – по 9-10 грн/кг.

Експерти пояснюють це меншими, ніж зазвичай площами, прохолодною осінню, посухами, які завадили достигнути капусті.

Червоний буряк продають по 10 грн/кг, хоча раніше коштували 8-9 грн/кг. Проте досі дешеві ціни на томати – від 8 до 15 грн/кг, рожеві – за 18 грн/кг, черрі на гілці – 25 грн/кг, чорні томати – 24 грн/кг. Перці продають по 45 грн/кг (стиглі та велиці), а за гіршого вигляду – 12-17 грн/кг.

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На ринку, також, подорожчали:

  • кабачки – 35-40 грн/кг;
  • огірки по 45-48 грн/кг.
  • картоплю – 5 до 8грн/кг;
  • морква – 5-6 грн/кг;
  • цибуля – 8-9 грн/кг.

Що ще подорожчало?

В Україні у листопаді різко підскочили ціни на сало. Вони стали найвищими за останні кілька років – за нього просять понад 185 грн/кг. Також, змінилися ціни на бакалійні товари – із жовтня 2020 року по жовтень 2021-го подешевшало лише пшоно. Воно коштує 17,48 грн/кг – стало дешевше на 2,3%, якщо порівняти з минулим роком.

Подорожчали і популярні ковбасні вироби – сардельки та сосиски. На них у листопаді ціна зросла на 3,84%.

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Раніше ми повідомляли, що в українських супермаркетах змінили ціни на популярні продукти – молоко, яйця та цукор. Вони помітно подорожчали.

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Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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