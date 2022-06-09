Бензиновый шок продолжается? Что происходит с ценами на топливо в Польше

Какие цены на бензин в Польше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за отказа от российской нефти в Польше в начале июня произошел большой рост стоимости топлива. Некоторые виды бензина выросли в цене так, как никогда раньше.

"Сегодня" собрали данные на специализированном сайте AutoCentrum и рассказывают, сколько в Польше стоило горючее 8 июня.

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Цены выросли, но не на все

Согласно данным мониторинга цен, по состоянию на 8 июня средняя стоимость топлива в Польше была такой:

А-95 – 7,83 злотых (54 грн);

– 7,83 злотых (54 грн); А-98 – 8,29 злотых (57,17 грн);

– 8,29 злотых (57,17 грн); дизтопливо – 8,09 злотых (57,79 грн);

– 8,09 злотых (57,79 грн); автогаз – 3,54 злотых (24,37 грн).

За несколько дней выросла стоимость только двух первых видов. Цена на автогаз в течение недели остается неизменной, а вот дизтопливо даже подешевело.

Какие цены на бензин в Украине

В Украине днем ранее, 7 июня, ситуация по всей стране была такой:

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А-95+ – 52 грн за литр;

– 52 грн за литр; А-95 – 50,28 грн;

– 50,28 грн; А-92 – 49,63 грн;

– 49,63 грн; ДП – 56,57 грн;

– 56,57 грн; автогаз – 41,91 грн.

Читайте в нашем материале, сколько стоит топливо на украинских АЗС.

Как украинцам приобрести авто в Польше до 2 тыс. евро

Ранее "Сегодня" рассказывали, что со времени отмены пошлины на авто (уплаты НДС, акцизного сбора и ввозной пошлины) украинцы ввезли в государство более 111 тыс. поддержанных машин. Большинство и сейчас интересуется приобретением недорогих автомобилей, особенно украинской армии.

Так, до 2 000 евро (до 62,6 тыс. грн) можно купить Suzuki Ignis 1.5 2004 года. Пробег автомобиля указан 214,7 тыс. км, на бензине, с ручной коробкой передач.

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Смотрите, как выглядит этот автомобиль, какова его цена, и какие еще недорогие авто можно приобрести в Польше.

"Сегодня" также писали, какие авто из Европы выбирают украинцы в последнее время, и как и где украинцы, переехавшие в Польшу из-за войны, могут получить новую финансовую помощь.