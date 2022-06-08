Бензина нет, а цены застыли в ожидании: какая ситуация на АЗС WOG, ОККО, Shell и UPG

Чуть ли не на всех украинских АЗС 8 июня наблюдается дефицит газа и брак А-95+. На популярных заправках сети WOG, вдобавок к этому, нет также горючего А-92.
"Сегодня" расскажет вам, сколько стоит горючее на ведущих украинских заправках.
В общем, по данным AutoRia, средняя стоимость (по состоянию на 7 июня) А-95+ в Украине составляет 52 грн за литр (выросла по сравнению с предыдущим днем на 52 коп.), А-95 – 50,28 грн (не изменилась), А-92 – 49,63 грн (стоимость выросла на 9 коп.), ДП – 56,57 грн (стоимость выросла на 15 коп.), газ – 41,91 грн (стоимость снизилась на 2 коп.)
Сколько стоит топливо на украинских АЗС?
|АЗС и вид топлива
|АЗС ОККО
|АЗС WOG
|АЗС UPG
|АЗС Shell
|А-95+
|52 грн
|-
|-
|-
|А-95
|51 грн
|51 грн
|48,90 грн
|45,68 грн
|А-92
|50 грн
|-
|-
|-
|газ
|42 грн
|-
|-
|-
WOG изменила лимиты на бензин
С 3 июня на WOG бензин продают по новым правилам.
Для всех клиентов, желающих купить горючее, все еще нужна карта лояльности PRIDE. При ее наличии купить топливо можно с такими условиями:
- 20 литров в сутки – при наличном расчете или оплате банковской картой, при наличии номера телефона, на который зарегистрирована карта лояльности PRIDE;
- 40 литров в сутки – при наличном расчете или оплате банковской картой, при наличии PRIDE по QR-коду из этого приложения;
- 40 литров в сутки – при отоваривании горючего, приобретенного заранее на кошелек PRIDE.
"Для безналичных клиентов устанавливается лимит в 40 литров горючего в сутки по талонам, а по топливным картам – индивидуально, согласно лимиту самой карты", – пояснили в компании.
Важно, что в течение одного визита на заправку купить топливо с разных карт PRIDE запрещено.
Раньше мы писали, каких мошеннических схем на заправках нужно опасаться украинцам, а также что такое бензин M95, который так заинтересовал интернет-пользователей, и где его купить в Украине.