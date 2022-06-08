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Бензина нет, а цены застыли в ожидании: какая ситуация на АЗС WOG, ОККО, Shell и UPG

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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8 июня, 13:18
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Рассказываем, что происходит с наличием и стоимостью бензина на ведущих заправках Украины
Какова стоимость бензина на АЗС 8 июня
Какова стоимость бензина на АЗС 8 июня / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Чуть ли не на всех украинских АЗС 8 июня наблюдается дефицит газа и брак А-95+. На популярных заправках сети WOG, вдобавок к этому, нет также горючего А-92.

"Сегодня" расскажет вам, сколько стоит горючее на ведущих украинских заправках.

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В общем, по данным AutoRia, средняя стоимость (по состоянию на 7 июня) А-95+ в Украине составляет 52 грн за литр (выросла по сравнению с предыдущим днем на 52 коп.), А-95 – 50,28 грн (не изменилась), А-92 – 49,63 грн (стоимость выросла на 9 коп.), ДП – 56,57 грн (стоимость выросла на 15 коп.), газ – 41,91 грн (стоимость снизилась на 2 коп.)

Сколько стоит топливо на украинских АЗС?

АЗС и вид топлива АЗС ОККО АЗС WOG АЗС UPG АЗС Shell
А-95+52 грн---
А-9551 грн51 грн48,90 грн45,68 грн
А-9250 грн---
газ42 грн---

WOG изменила лимиты на бензин

С 3 июня на WOG бензин продают по новым правилам.

Для всех клиентов, желающих купить горючее, все еще нужна карта лояльности PRIDE. При ее наличии купить топливо можно с такими условиями:

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  • 20 литров в сутки – при наличном расчете или оплате банковской картой, при наличии номера телефона, на который зарегистрирована карта лояльности PRIDE;
  • 40 литров в сутки – при наличном расчете или оплате банковской картой, при наличии PRIDE по QR-коду из этого приложения;
  • 40 литров в сутки – при отоваривании горючего, приобретенного заранее на кошелек PRIDE.

"Для безналичных клиентов устанавливается лимит в 40 литров горючего в сутки по талонам, а по топливным картам – индивидуально, согласно лимиту самой карты", – пояснили в компании.

Важно, что в течение одного визита на заправку купить топливо с разных карт PRIDE запрещено.

Раньше мы писали, каких мошеннических схем на заправках нужно опасаться украинцам, а также что такое бензин M95, который так заинтересовал интернет-пользователей, и где его купить в Украине.

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