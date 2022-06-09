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До 5 тыс. грн в месяц: украинцы в Польше могут получить новую помощь

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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9 июня, 10:10
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Рассказываем, как и где украинцы, переехавшие в Польшу из-за войны, могут получить помощь от Красного Креста
Украинцы могут получить новые выплаты
Украинцы могут получить новые выплаты / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы, переехавшие в Польшу после полномасштабного нападения РФ на Украину 24 февраля, могут получить новую денежную помощь. Ее предоставляет Красный Крест, но только в Лодзинском уезде Польши.

"Сегодня" рассказывает, какие условия получения выплат и как подать заявку.

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Кто может получить помощь

Как отмечается на сайте Красного Креста, помощь могут оформить семьи, соответствующие хотя бы одному из этих критериев:

  • имеет только одного взрослого человека (только отец или мать) и по крайней мере одного ребенка (до 18 лет) или пожилого человека (более 50 лет);
  • семья, которую возглавляют пожилые люди (более 50 лет);
  • в семье есть 2 или более лиц на иждивении (до 18 или более 50 лет);
  • семьи с одним или несколькими лицами с особыми потребностями.

В то же время есть важное условие: если семья уже получила помощь от других гуманитарных организаций (кроме государственных выплат), то подавать заявку на эту программу она не может.

Какие суммы выплат и как подать заявку

Первый член семьи может получить 710 злотых (около 4 897 грн) в месяц, на каждое дополнительное лицо в семье предусмотрено 610 злотых (около 4 207 грн). Деньги будут давать не более чем на 5 человек в семье, срок такой помощи – 4 месяца.

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Подать заявку на программу может 1 человек по домохозяйству. Каждому члену семьи нужны документы, удостоверяющие личность. Это, в частности, следующие документы:

  • загранпаспорт гражданина Украины;
  • ID-карта гражданина Украины;
  • внутренний паспорт гражданина Украины;
  • загранпаспорт иностранца с видом на жительство;
  • свидетельство о рождении (для детей и подростков).

Чтобы подать заявку, нужно скачать мобильное приложение через Google Play или App Store. В этом приложении будут инструкции по подаче заявки, а затем Красный Крест свяжется с человеком, который подал заявку.

Деньги можно тратить на любые нужды семьи.

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Польша готовит серьезные перемены для украинцев

Раньше мы рассказывали, что с 1 июля выплату в 40 злотых (около 275 грн) в день для украинцев в Польше прекратят. Сейчас ее еще получают для питания и ночлега украинцев.

Пока выплаты оставят для граждан Польши, у себя дома принимающих несовершеннолетних украинцев, а также беременных и многодетных женщин.

Кроме того, польское правительство намерено внести изменения в закон о временной охране переселенцев из Украины. Читайте в нашем тексте, что именно изменится для украинцев в Польше по вопросу трудоустройства.

"Сегодня" также рассказывали о топе самых нужных профессий в этой стране в 2022 году, и кто в июне в Украине может получить новые выплаты от Красного Креста и как их оформить.

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