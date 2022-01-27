ФОПи оновили рекорд зі сплати податку: скільки взяли з українських підприємців

В Україні фізичні особи (ФОП) у 2021 році поповнили скарбницю на 34,8 млрд гривень під виглядом єдиного оподаткування. Це рекордний показник за останні п'ять років.
Про це повідомили аналітики платформи для роботи з відкритими даними Опендатабот .
Далі по темі
"Рекорд пояснюється як збільшенням доходу ФОП, так і зростанням кількості нових підприємців. А також тим, що відкриті ФОП стали рідше закриватися", – пояснюють рекордний збір єдиного податку з ФОПів аналітики.
Цікаво, що раніше суми в рамках єдиного податку, сплачені ФОПами, були такими:
- У 2016 році – 10,3 млрд. грн.;
- 2017 – 15,4 млрд грн;
- 2018 – 19,8 млрд грн;
- 2019 – 24,9 млрд грн;
- 2020 – 27,6 млрд грн.
В Україні масово стають ФОП
В Україні за січень – листопад 2021 року на 85 тисяч збільшилась кількість фізичних осіб-підприємців (ФОП). Таких стало майже 2 мільйони.
Такі темпи пов'язують із тим, що у 2016-2017 роках у країні провели чистку від "сплячих" ФОП. Таким чином, 2020 року підприємці перерахували до держбюджету України податків на 52,5 мільярда гривень. З них 37 млрд. грн. — платники єдиного податку.
Більше грошей до бюджету принесли підприємці, які ведуть торгову, інформаційну, а також професійну, наукову та технічну діяльність.
Раніше ми детально розбирали, навіщо потрібні РРО українським підприємцям, і розповідали, за що каратимуть роботодавців штрафами до 60 тисяч гривень.