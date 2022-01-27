ФОПи оновили рекорд зі сплати податку: скільки взяли з українських підприємців

Підприємці в Україні заплатили до державного бюджету рекордну суму

ФОП сплатили рекордну за п'ять років суму податку / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні фізичні особи (ФОП) у 2021 році поповнили скарбницю на 34,8 млрд гривень під виглядом єдиного оподаткування. Це рекордний показник за останні п'ять років.

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Про це повідомили аналітики платформи для роботи з відкритими даними Опендатабот .

"Рекорд пояснюється як збільшенням доходу ФОП, так і зростанням кількості нових підприємців. А також тим, що відкриті ФОП стали рідше закриватися", – пояснюють рекордний збір єдиного податку з ФОПів аналітики.

Цікаво, що раніше суми в рамках єдиного податку, сплачені ФОПами, були такими:

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У 2016 році – 10,3 млрд. грн.;

2017 – 15,4 млрд грн;

2018 – 19,8 млрд грн;

2019 – 24,9 млрд грн;

2020 – 27,6 млрд грн.

В Україні масово стають ФОП

В Україні за січень – листопад 2021 року на 85 тисяч збільшилась кількість фізичних осіб-підприємців (ФОП). Таких стало майже 2 мільйони.

Такі темпи пов'язують із тим, що у 2016-2017 роках у країні провели чистку від "сплячих" ФОП. Таким чином, 2020 року підприємці перерахували до держбюджету України податків на 52,5 мільярда гривень. З них 37 млрд. грн. — платники єдиного податку.

Більше грошей до бюджету принесли підприємці, які ведуть торгову, інформаційну, а також професійну, наукову та технічну діяльність.

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