Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔴 Розстріли в дніпрі 👊 США відмовили Росії 🗣 Нормандський формат у Парижі ✈ Нові правила вїзду до ЄС
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини бізнесу

ФОПи оновили рекорд зі сплати податку: скільки взяли з українських підприємців

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 січня, 16:46
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Підприємці в Україні заплатили до державного бюджету рекордну суму
ФОП сплатили рекордну за п'ять років суму податку
ФОП сплатили рекордну за п'ять років суму податку / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні фізичні особи (ФОП) у 2021 році поповнили скарбницю на 34,8 млрд гривень під виглядом єдиного оподаткування. Це рекордний показник за останні п'ять років.

Реклама

Про це повідомили аналітики платформи для роботи з відкритими даними Опендатабот .

"Рекорд пояснюється як збільшенням доходу ФОП, так і зростанням кількості нових підприємців. А також тим, що відкриті ФОП стали рідше закриватися", – пояснюють рекордний збір єдиного податку з ФОПів аналітики.

Цікаво, що раніше суми в рамках єдиного податку, сплачені ФОПами, були такими:

Реклама
  • У 2016 році – 10,3 млрд. грн.;
  • 2017 – 15,4 млрд грн;
  • 2018 – 19,8 млрд грн;
  • 2019 – 24,9 млрд грн;
  • 2020 – 27,6 млрд грн.

В Україні масово стають ФОП

В Україні за січень – листопад 2021 року на 85 тисяч збільшилась кількість фізичних осіб-підприємців (ФОП). Таких стало майже 2 мільйони.

Такі темпи пов'язують із тим, що у 2016-2017 роках у країні провели чистку від "сплячих" ФОП. Таким чином, 2020 року підприємці перерахували до держбюджету України податків на 52,5 мільярда гривень. З них 37 млрд. грн. — платники єдиного податку.

Більше грошей до бюджету принесли підприємці, які ведуть торгову, інформаційну, а також професійну, наукову та технічну діяльність.

Реклама

Раніше ми детально розбирали, навіщо потрібні РРО українським підприємцям, і розповідали, за що каратимуть роботодавців штрафами до 60 тисяч гривень.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Юлія Ляхова Час терміново скуповувати долари? До чого готуватися українцям найближчим часом Юлія Ляхова · Team Lead Гроші Сьогодні
Софія Зінов’єва Нижче тільки рубль: українська гривня потрапила в топ найслабших валют світу Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Інфляція зарплаті не завада? Скільки платили українцям у січні 2022 року Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.8

Російський рубль (₽)

0.364

Євро (€)

32.48

КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Вакцин-акція
Тисяча Зеленського прилетіла?
Куди витратити – інструкція
Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
27 січня. Льюїс Керролл. 190 років тому у Британії з'явився на світ математик, філософ і письменник, автор всесвітньо відомих творів «Аліса у Дивокраї» та «Аліса в Задзеркаллі»…
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Рейтинг ВВП
Хто "жирує" найбільше
А що з Україною?
Комуналка
Скільки платитимемо за доставку газу?
Дізнатися!
Опитування
Фінансовий гороскоп на 2022
Гороскоп про гроші для всіх знаків
Хто розбагатіє?
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
32,45
31,95
31,00
18,28
32,50
32,00
31,00
18,29
32,58
31,58
30,33
19,07
34,09
33,79
33,68
19,48
36,49
33,42
32,92
18,75
37,38
33,14
32,84
19,08
37,50
34,25
33,84
19,64
37,50
34,25
33,84
19,64
37,59
33,40
32,00
19,01
38,97
34,25
35,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти