ФОП обновили рекорд по уплате налога: сколько взяли с украинских предпринимателей

В Украине физические лица предприниматели (ФЛП) в 2021 году пополнили казну на 34,8 млрд гривен под видом единого налого. Это рекордный показатель за последние пять лет.
Об этом сообщили аналитики платформы для работы с открытыми данными Опендатабот.
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"Рекорд объясняется как увеличением дохода ФЛП, так и ростом количества новых предпринимателей. А также тем, что открытые ФЛП стали реже закрываться", – объясняют рекордный сбор единого налога с ФЛП аналитики.
Интересно, что ранее суммы в рамках единого налога, уплаченные ФОПами, были такими:
- В 2016 году – 10,3 млрд грн;
- 2017 — 15,4 млрд грн;
- 2018 — 19,8 млрд грн;
- 2019 — 24,9 млрд грн;
- 2020 — 27,6 млрд грн.
В Украине массово становятся ФЛП
В Украине за январь – ноябрь 2021 года на 85 тысяч возросло количество физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Таких стало почти 2 миллиона.
Такие темпы связывают с тем, что в 2016-2017 годах в стране провели чистку от "спящих" ФЛП. Таким образом, в 2020 году предприниматели перечислили в госбюджет Украины налогов на 52,5 миллиарда гривен. Из них 37 млрд грн — плательщики единого налога.
Больше денег в бюджет принесли предприниматели, ведущие торговую, информационную, а также профессиональную, научную и техническую деятельность.
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