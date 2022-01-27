ФОП обновили рекорд по уплате налога: сколько взяли с украинских предпринимателей

Предприниматели в Украине заплатили в государственный бюджет рекордную сумму денег

ФОПы уплатили рекордную за пять лет сумму налога / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине физические лица предприниматели (ФЛП) в 2021 году пополнили казну на 34,8 млрд гривен под видом единого налого. Это рекордный показатель за последние пять лет.

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Об этом сообщили аналитики платформы для работы с открытыми данными Опендатабот.

"Рекорд объясняется как увеличением дохода ФЛП, так и ростом количества новых предпринимателей. А также тем, что открытые ФЛП стали реже закрываться", – объясняют рекордный сбор единого налога с ФЛП аналитики.

Интересно, что ранее суммы в рамках единого налога, уплаченные ФОПами, были такими:

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В 2016 году – 10,3 млрд грн;

2017 — 15,4 млрд грн;

2018 — 19,8 млрд грн;

2019 — 24,9 млрд грн;

2020 — 27,6 млрд грн.

В Украине массово становятся ФЛП

В Украине за январь – ноябрь 2021 года на 85 тысяч возросло количество физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Таких стало почти 2 миллиона.

Такие темпы связывают с тем, что в 2016-2017 годах в стране провели чистку от "спящих" ФЛП. Таким образом, в 2020 году предприниматели перечислили в госбюджет Украины налогов на 52,5 миллиарда гривен. Из них 37 млрд грн — плательщики единого налога.

Больше денег в бюджет принесли предприниматели, ведущие торговую, информационную, а также профессиональную, научную и техническую деятельность.

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