Житло, одяг чи послуги психолога? Що українці у Польщі можуть отримати безкоштовно

На порталі є чимало безкоштовних пропозицій для українців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

За допомогою порталу OLX.pl українці в Польщі можуть знайти чимало безкоштовних пропозицій різного характеру. Від курсів англійської чи польської за 0 грн до безоплатного проживання в квартирі чи будинку.

"Сьогодні" проаналізував, що пропонують українцям у Варшаві.

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Найбільше на порталі пропозицій щодо різного одягу, іграшок тощо, загалом, речей, які вже не потрібні власникам, але які мають доволі хороший стан. Саме у категорії такого типу їх різноманіття просто вражає — з українцями готові поділитися фактично усім необхідним.

Безкоштовна пропозиція для українців / Фото: скріншот

Для тих, у кого виникла нагальна потреба у перекладі певних текстів чи листів, існує можливість скористатися послугами безкоштовного перекладу. Таких пропозицій, до речі, можна чимало знайти і в містах вашого проживання. Часто інформацію про це вивішують на дошках оголошень.

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Безкоштовний переклад / Фото: скріншот

Також часто можна зустріти оголошення з пропозицією безкоштовної консультації чи допомоги в оформленні карти побиту.

Допомога в оформленні карти побиту / Фото: скріншот

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Часто нам траплялися пропозиції безкоштовних сеансів у психотерапевтів. Хтось пропонує повністю безкоштовні консультації, хтось — лише частину.

Безкоштовна допомога психотерапевта / Фото: скріншот

Безкоштовна допомога психолога / Фото: скріншот

Для дітей з України в Польщі пропонують також заняття у секціях карате на безоплатній основі.Таких оголошень на порталі доволі багато.

Набір у секцію карате / Фото: скріншот

У звʼязку з тим, що Канада спростила процедуру отримання візи для українців, попит на неї значно виріс. Оскільки багатьом сам процес або незрозумілий, або вони просто не мають бажання чи часу, у Варшаві пропонують допомогу в отриманні документів для перетину кордону безкоштовно. Тож, хто ще зацікавлений у Канаді, може скористатися можливістю.

Допомога в оформленні візи в Канаду / Фото: скріншот

Чимало також українцям пропонують і навчальних курсів. Зокрема, стосується це англійської та польської. Як показує практика, такі курси доступні ледь не в кожному польському місті.

Безкоштовні курси англійської та польської мов / Фото: скріншот

Також українці можуть знайти житло у Варшаві. Чимало жителів міста пропонують кімнати в безкоштовну оренду.

Безкоштовних квитків на потяги більше не буде

З 1 липня українські переселенці зможуть подорожувати лише на загальних умовах, без права на безкоштовний проїзд потягами РКР Intercity.

Громадянам України без винятку доведеться купувати квиток за повну вартість. До 30 червня громадяни України мали право безкоштовно подорожувати потягами РКР Intercity лише в містах на східному кордоні.

Нагадаємо, що громадські організації вирішили виплатити українцям у Польщі з картою поляка по 1500 злотих (11 400 грн) на дорослого та 750 злотих (5700 грн) на дітей.

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