Жилье, одежда или услуги психолога? Что украинцы в Польше могут получить бесплатно

На портале есть много бесплатных предложений для украинцев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С помощью портала OLX.pl украинцы в Польше могут найти немало бесплатных предложений разного характера. От курсов английского или польского за 0 грн до бесплатного проживания в квартире или доме.

"Сегодня" проанализировали, что предлагают украинцам в Варшаве.

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Больше всего на портале предложений насчет разной одежде, игрушек и т.д, в общем, вещей, которые уже не нужны владельцам, но имеют достаточно хорошее состояние. Именно в категории такого типа их разнообразие просто поражает – с украинцами готовы поделиться фактически всем необходимым.

Бесплатное предложение для украинцев / Фото: скриншот

Для тех, у кого возникла необходимость в переводе определенных текстов или писем, существует возможность воспользоваться услугами бесплатного перевода. Таких предложений, кстати, можно немало найти и в городах вашего жительства. Часто информацию об этом вывешивают на досках объявлений.

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Бесплатный перевод / Фото: скриншот

Также часто можно встретить объявление с предложением бесплатной консультации или помощи в оформлении карты побыту.

Помощь в оформлении карты побыту / Фото: скриншот

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Часто нам попадались предложения бесплатных сеансов у психотерапевтов. Кто-то предлагает полностью бесплатные консультации, кто-то — только часть.

Бесплатная помощь психотерапевта / Фото: скриншот

Бесплатная помощь психолога / Фото: скриншот

Для детей из Украины в Польше предлагают также занятия в секциях каратэ на безвозмездной основе. Таких объявлений на портале достаточно много.

Набор в секцию каратэ / Фото: скриншот

В связи с тем, что Канада упростила процедуру получения визы для украинцев, спрос на нее значительно вырос. Поскольку многим сам процесс либо непонятен, либо они просто не имеют желания или времени, в Варшаве предлагают помощь в получении документов для пересечения границы бесплатно. Кто еще заинтересован в Канаде, может воспользоваться возможностью.

Помощь в оформлении визы в Канаду / Фото: скриншот

Многие также украинцам предлагают и учебные курсы. В частности, это касается английского и польского. Как показывает практика, такие курсы доступны чуть ли не в каждом польском городе.

Бесплатные курсы английского и польского языков / Фото: скриншот

Также украинцы могут найти жилье в Варшаве. Многие жители города предлагают комнаты в бесплатную аренду.

Бесплатных билетов на поезда больше не будет

С 1 июля украинские переселенцы смогут путешествовать только на общих условиях, без права на бесплатный проезд поездами РКР Intercity.

Гражданам Украины без исключения придется покупать билет на полную стоимость. До 30 июня граждане Украины имели право бесплатно путешествовать на поездах РКР Intercity только в городах на восточной границе.

Напомним, что общественные организации решили выплатить украинцам в Польше с картой поляка по 1500 злотых (11400 грн) на взрослого и 750 злотых (5700 грн) на детей.

Также мы рассказывали, сколько стоят в Польше стоматологические услуги.