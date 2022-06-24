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Услуги не из дешевых: сколько стоит вылечить зубы в Польше

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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24 июня, 16:24
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Украинские переселенцы могут даже воспользоваться услугами стоматолога бесплатно
Стоматологические услуги в Польше качественные, но недешевые
Стоматологические услуги в Польше качественные, но недешевые / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Многие украинцы, проживая в Польше, в том числе и со времени начала войны, нуждаются в посещении стоматолога, соответственно и интересуются стоимостью услуг. А цены на эти услуги, как известно, немаленькие.

Однако, как информирует Ukrainian in Poland, переселенцы из Украины могут воспользоваться услугами бесплатно.

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Так, если вы проживаете в Польше легально, оформив номер PESEL, то можете воспользоваться услугами более 300 стоматологических кабинетов, где лечат наших граждан бесплатно. Список таких услуг владельцы клиники определяют самостоятельно.

На прием обычно принимают пациентов при неотложных состояниях (например, острая зубная боль).

Просмотреть полный список заведений, предоставляющих бесплатные услуги, можно по ссылке.

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Какие цены в частных клиниках?

В среднем цены на стоматологические услуги в частных клиниках таковы:

  • консультация – от 100 до 200 злотых (700 – 1400 гривен);
  • пломбирование от 200 злотых и выше (от 1400 гривен);
  • лечение канала зуба придется заплатить от 350 злотых (2450 гривен);
  • удаление зуба обойдется минимум в 200 злотых (1400 гривен), не считая рентгена, консультации, препаратов и т.п;
  • отбеливание зубов – примерно 500 злотых (3500 гривен).

Отдельно платить придется за наркоз и обезболивание во время процедур.

Помощь украинцам в Польше

Немецкая благотворительная организация Diakonie Katastrophenhilfe выплатит украинцам в Польше по 700 злотых (около 4,5 тыс. грн) и 600 злотых (3,8 тыс. грн) – на каждого другого члена семьи.

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Программа финансовой помощи направлена на поддержку украинцев, которые бежали в Польшу из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Подавшие заявку на финансовую помощь получат выплату в размере 700 злотых на человека и 600 злотых на каждого другого члена семьи ежемесячно. Выплаты будут проводить не менее трех месяцев.

Отмечается, что в приоритете на денежную помощь — особо нуждающиеся украинцы. При этом даже регистрация на участие в программе не гарантирует получение выплаты.

Напомним, что общественные организации решили выплатить украинцам в Польше с картой поляка по 1500 злотых (11400 грн) на взрослого и 750 злотых (5700 грн) на детей.

Ранее мы рассказывали, что украинцам, приехавшим в Польшу с 24 февраля 2022 года, раздадут 10 тыс. специальных бесплатных карт торговой сети Biedronka для покупок.

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