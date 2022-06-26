Времени осталось очень мало! Польша отменяет популярную для украинских переселенцев услугу

Теперь когда-то бесплатной услугой украинские переселенцы могут воспользоваться только за деньги

Украинцы больше не смогут воспользоваться правом бесплатного проезда / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 1 июля украинские переселенцы смогут путешествовать только на общих условиях, без права на бесплатный проезд поездами РКР Intercity.

Об этом информируют на сайте компании.

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Через несколько дней всем гражданам Украины без исключения придется покупать билет за полную стоимость. Бесплатные билеты на некоторые маршруты будут действовать только до конца июня.

До 30 июня граждане Украины имеют право бесплатно путешествовать поездами РКР Intercity только в городах на восточной границе. К таким относятся:

Хелм;

Дорогуск;

Люблин;

Грубешов;

Перемышль;

Загуж;

Ярослав;

Жешув.

Бесплатные билеты украинцы смогут получить в кассах указанных городов или у проводника в поезде, если поездка начинается с этих городов.

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Помощь украинцам в Польше

Немецкая благотворительная организация Diakonie Katastrophenhilfe выплатит украинцам в Польше по 700 злотых (около 4,5 тыс. грн) и 600 злотых (3,8 тыс. грн) – на каждого другого члена семьи.

Программа финансовой помощи направлена на поддержку украинцев, которые бежали в Польшу из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Подавшие заявку на финансовую помощь получат выплату в размере 700 злотых на человека и 600 злотых на каждого другого члена семьи ежемесячно. Выплаты будут проводить не менее трех месяцев.

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Отмечается, что в приоритете на денежную помощь — особо нуждающиеся украинцы. При этом даже регистрация на участие в программе не гарантирует получение выплаты.

Напомним, что общественные организации решили выплатить украинцам в Польше с картой поляка по 1500 злотых (11400 грн) на взрослого и 750 злотых (5700 грн) на детей.

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