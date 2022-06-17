Польща виплатить українцям понад 11 тис. грн допомоги — хто зможе отримати

Отримати допомогу зможуть і найближчі родичі власника картки поляка

Проєкт отримав назву "Поміч полякам з України" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Громадські організації виплатять українцям у Польщі, які мають карту поляка, по 1500 злотих на дорослого та 750 зл. на дітей. Основна умова – прибуття на територію сусідньої держави після 24 лютого.

Як повідомляє портал inPoland, проєкт під назвою "Поміч полякам з України" розпочато за ініціативи фонду "Wolność i Demokracja", організації "Pomoc Polakom na Wschodzie" та товариства "Wspólnota Polska".

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Отримати кошти можуть:

особи, які мають карту поляка;

особи, що раніше мали карту поляка, а тепер отримали посвідку на постійне проживання в Польщі або польське громадянство;

громадяни Польщі, що проживають в Україні.

Щоб подати заявку на допомогу, необхідну звернутися за телефоном гарячої лінії +48 506 782 789, +48 519 023 817, +48 518 254 853 або написати на електронну адресу [email protected]

Також можна звернутися в одне з регіональних представництв у містах: Варшава, Краків, Вроцлав, Познань, Жешув, Люблін, Ломжа, Катовіце, Ольштин, Торунь, Ченстохова.

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