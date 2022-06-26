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Часу залишилося обмаль! Польща скасовує популярну для українських переселенців послугу

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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26 червня, 14:22
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Тепер колись безкоштовною послугою українські переселенці можуть скористатися лише за гроші
Українці більше не зможуть скористатися правом безкоштовного проїзду
Українці більше не зможуть скористатися правом безкоштовного проїзду / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З 1 липня українські переселенці зможуть подорожувати лише на загальних умовах, без права на безкоштовний проїзд потягами РКР Intercity.

Про це інформують на сайті компанії.

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За кілька днів всім громадянам України без винятку доведеться купувати квиток за повну вартість. Безкоштовні квитки на деякі маршрути діятимуть лише до кінця червня.

До 30 червня громадяни України мають право безкоштовно подорожувати потягами РКР Intercity лише в містах на східному кордоні. До таких належать:

  • Хелм;
  • Дорогуськ;
  • Люблін;
  • Грубешув;
  • Перемишль;
  • Загуж;
  • Ярослав;
  • Жешув.

Безкоштовні квитки українці зможуть отримати в касах зазначених міст або у провідника в поїзді, якщо поїздка розпочинається з цих міст.

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Допомога українцям у Польщі

Німецька благодійна організація Diakonie Katastrophenhilfe виплатить українцям у Польщі по 700 злотих (близько 4593 грн) та 600 злотих (3869 грн) – на кожного іншого члена сім'ї.

Програма фінансової допомоги спрямована на підтримку українців, які втекли до Польщі через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Українці, які подали заявку на фінансову допомогу, отримають виплату в розмірі 700 злотих на особу та 600 злотих на кожного іншого члена сім'ї щомісяця. Виплати проводитимуть не менш ніж три місяці.

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Зазначається, що в пріоритеті на грошову допомогу — українці, які особливо потребують. Однак навіть реєстрація на участь у програмі не гарантує отримання виплати.

Нагадаємо, що громадські організації вирішили виплатити українцям у Польщі з картою поляка по 1500 злотих (11 400 грн) на дорослого та 750 злотих (5700 грн) на дітей.

Також ми розповідали, скільки коштують в Польщі стоматологічні послуги.

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