Заробити без досвіду і особливих навичок: хто такий таємний покупець і як ним влаштуватись

Хто такий таємний покупець / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На початку літа серед роботодавців зріс попит на таємних покупців. Для чого вони потрібні і скільки готові платити таким людям?

"Сьогодні" розповідають усе про цю роботу.

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Хто такий таємний покупець?

Зазвичай компанії, які займаються продажами чи надають певні послуги, наймають людину, яка "замаскується" під звичайного покупця і таким чином перевірить працівників компанії. Власне так і наймають таємних покупців.

Процес перевірки відбувається так: наприклад, мережа магазинів найняла людину. Такий працівник іде в магазин, робить замовлення, спілкується із персоналом. Інколи йому дають вказівки: перевірити конкретну річ чи поставити конкретні запитання. Все це може записуватися на диктофон.

Усі результати перевірки таємний покупець передає компанії, що його найняла. Він може навіть заповнити певне опитування.

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Основне завдання – перевірити усе, що вимагає компанія, і при цьому залишитися непомітним.

Як влаштуватися на таку роботу і скільки можна заробити?

Залежно від того, що і де треба перевіряти, роботодавець може висунути певні умови до людини. Але загалом таємним покупцем може стати будь-хто. Водночас повноцінною роботою це назвати важко, скоріше це розглядається як підробіток.

Шукати вакансії можна просто в інтернеті. Наприклад, на OLX Робота ми знайшли 48 актуальних вакансій по Україні, на Work.ua таких було 2, а от на grc.ua пропозицій 255.

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В одній з вакансій від кандидата вимагають таке:

таємний покупець має виконувати перевірку у суворій відповідності до легенди та сценарію, продиктованого анкетою та інструкцією;

має поводитися природно, як звичайний клієнт, не видаючи себе;

мати доступ до інтернету.

При цьому зайнятість становить 2-3 години на день, 4-5 днів на тиждень. Заробітну плату пропонують таку: 9000 грн.

У іншій вакансії роботодавець просить від кандидатів схоже, але ще потрібно мати диктофон чи телефон з такою функцією, а зарплата така: 200-300 грн за неповний робочий день (2-3 години) або ж 500-700 грн за повний робочий день.

Як "Сьогодні" розповідали в grc.ua, зараз у сферах продажів таємні покупці є одними з найбажаніших після продавців-касирів. Частка таких вакансій займає 17% від всіх актуальних вакансій у сфері продажу на кадровому порталі.

А середня зарплата, яку пропонують таємним покупцям, становить від 5000 грн до 10 000 грн залежно від зробленої роботи.

На які спеціальності буде попит після війни

Як ми розповідали раніше, після закінчення великої війни в Україні темпи приросту будуть найбільшими в тих галузях, які забезпечуватимуть відновлення внутрішнього ринку. Тобто це такі галузі:

будівництво;

сільське господарство;

виробництво харчових продуктів;

гуртова й роздрібна торгівля;

логістика;

виробництво хімічної продукції;

виготовлення електричного устаткування;

продукування меблів.

"Сьогодні" також писали про те, що і до повномасштабної війни, і під час неї зберігається стабільний попит на робітничі спеціальності. У червні порівняно з минулим місяцем кількість таких вакансій збільшилась на 20%. А людей готові брати навіть без досвіду.

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