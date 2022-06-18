Заработать без опыта и особых навыков: кто такой тайный покупатель и как им устроиться

Кто такой тайный покупатель / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В начале лета среди работодателей возрос спрос на тайных покупателей. Зачем они нужны и сколько готовы платить таким людям?

"Сегодня" рассказывают все об этой работе.

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Кто такой тайный покупатель?

Обычно компании, занимающиеся продажами или предоставляющие определенные услуги, нанимают человека, который "замаскируется" под обычного покупателя и таким образом проверит работников компании. Так и нанимают тайных покупателей.

Процесс проверки происходит следующим образом: например, сеть магазинов наняла человека. Такой работник идет в магазин, делает заказ, общается с персоналом. Иногда ему дают указания: проверить конкретную вещь или задать конкретные вопросы. Всё это может записываться на диктофон.

Все результаты проверки тайный покупатель передает нанявшей его компании. Он может даже заполнить определенный опрос.

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Основная задача – проверить все, что требует компания, и остаться незаметным.

Как устроиться на такую работу и сколько можно заработать?

В зависимости от того, что и где следует проверять, работодатель может выдвинуть определенные условия к человеку. Но вообще тайным покупателем может стать кто угодно. В то же время полноценной работой это назвать сложно, скорее это рассматривается как подработка.

Искать вакансии можно прямо в интернете. Например, на OLX Работа мы нашли 48 актуальных вакансий по Украине, на Work.ua таких было 2, а вот на grc.ua предложений 255.

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В одной из вакансий от кандидата требуют следующее:

тайный покупатель должен выполнять проверку в строгом соответствии с легендой и сценарием, продиктованным анкетой и инструкцией;

должен вести себя естественно, как обычный клиент, не выдавая себя;

иметь доступ к интернету.

При этом занятость составляет 2-3 часа в день, 4-5 дней в неделю. Заработную плату предлагают такую: 9000 грн.

В другой вакансии работодатель просит от кандидатов похожее, но еще нужно иметь диктофон или телефон с такой функцией, а зарплата такова: 200-300 грн за неполный рабочий день (2-3 часа) или 500-700 грн за полный рабочий день.

Как "Сегодня" рассказывали в grc.ua, сейчас в сферах продаж тайные покупатели являются одними из самых желанных после продавцов-кассиров. Доля таких вакансий занимает 17% всех актуальных вакансий в сфере продаж на кадровом портале.

А средняя зарплата, предлагаемая тайным покупателям, составляет от 5000 грн до 10 000 грн в зависимости от проделанной работы.

На какие специальности будет спрос после войны

Как мы рассказывали раньше, после окончания большой войны в Украине темпы прироста будут наибольшими в тех отраслях, обеспечивающих восстановление внутреннего рынка. То есть это такие отрасли:

строительство;

сельское хозяйство;

производство пищевых продуктов;

оптовая и розничная торговля;

логистика;

производство химической продукции;

изготовление электрического оборудования;

производство мебели.

"Сегодня" также писали о том, что и до полномасштабной войны, и во время нее сохраняется стабильный спрос на рабочие специальности. В июне по сравнению с прошлым месяцем количество таких вакансий увеличилось на 20%. А людей готовы брать даже без опыта.

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