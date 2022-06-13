Візьмуть без досвіду: на які спеціальності в Україні стрімко зростає попит

Розповідаємо, для яких професій у червні стало більше вакансій на 20%, і яку зарплату пропонують таким робітникам

Попит на робочі руки в Україні зростає / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні,

В Україні з початку повномасштабної війни триває велика криза на ринку праці: кількість вакансій дуже мала, і зарплати знижуються. Але і до кризи, і під час неї стабільний попит є на робітничі спеціальності. А в червні у порівнянні з минулим місяцем кількість таких вакансій збільшилась на 20%.

Аналітики кадрового порталу grc.ua розповіли "Сьогодні", які саме фахівці потрібні роботодавцям, де та скільки можна заробляти.

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Беруть без досвіду роботи

За даними аналітиків, сфера робітничого персоналу входить до Топ-5 найбільш затребуваних професійних сфер на порталі. Найбільше вакансій для цих спеціалістів зараз є у Львівській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Активно шукають робочі руки також у Києві та Полтавській області.

Влаштуватися на роботу в цій сфері можна легко навіть без досвіду роботи або з мінімальним – від 1 до 3 років. Аналітики кажуть, що досвід від 3 до 6 років вимагається лише в 4% актуальних вакансіях на порталі, а більш досвідчені фахівці затребувані лише в 2% пропозицій від роботодавців.

Які саме спеціалісти потрібні

Найбільше підприємства шукають таких робітників:

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монтажників – 14% від всіх пропозицій;

вантажників – 13%;

комплектувальників та пакувальників товарів – 10%;

налагоджувальників – 9%;

електриків, електромонтерів та кабельників – по 8%;

операторів верстатів – 6%;

слюсарів, механіків та різноробочих – по 5%.

Яку зарплату пропонують

"У середньому в Україні пропонована заробітна плата у відкритих пропозиціях для фахівців робітничих професій становить 13 700 грн. Мінімальна щомісячна компенсація для цих спеціалістів стартує від 8 900 грн, таких вакансій більшість – 44%. Оклад, який починається від 13 400 грн, зазначений у чверті вакансій. Зарплату від 17 800 грн готові платити 16% роботодавців. Високих зарплат, на жаль, меншість. Лише у 9% пропозицій роботи для робітників озвучена зарплата від 22 300 грн та у 6% вакансій пропонують оклад від 26 800 грн", – зазначають аналітики.

Так, найбільші суми пропонують слюсарям та механікам (по 20 800 грн), а також налагоджувальникам (18 500 грн). Загалом ситуація із зарплатами виглядає так:

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На порталі кажуть, що попит на цих робітників збільшуватиметься і далі. Все тому, що компанії відновлюють свою діяльність. Крім того, зараз на ці вакансії не надто висока конкуренція, тому влаштуватися на роботу в цьому випадку не так складно.

Чи можуть на підприємстві встановити 12-годинний робочий день

Раніше "Сьогодні" писали, що роботодавець дійсно може встановити 12 обов'язкових годин для роботи, якщо для цього є необхідні передумови.

Однак запровадити такий режим можна лише за згоди профспілки. Крім того, у такому випадку потрібно вести підсумований облік робочого часу.

Зазвичай про серйозні зміни щодо режиму та умов роботи працівників мають попередити за два місяці. Однак під час воєнного стану цього від роботодавців не вимагають. Тому про 12-годинний робочий день можуть не попередити заздалегідь.

Ми також розповідали, що в Україні буде із зарплатами у різних сферах, і що можуть робити працівники з трудовими книжками, поки триватиме воєнний стан.