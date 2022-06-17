Без досвіду, але з хорошою зарплатою: які вакансії пропонують українцям влітку

Розповідаємо про найбільш затребувані вакансії на ринку праці в Україні

На одну з таких вакансій претендує орієнтовно 4 особи / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Однією з тих сфер, що динамічно відновлюються до довоєнного стану, став ритейл. Вакансії для продавців, касирів, працівників складів, водіїв у магазини з’явилися чи не найперші після обвалу ринку праці.

Про це свідчать аналітичні дані центру кадрового порталу grc.ua.

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Наразі конкуренція серед кандидатів на вакансії у сфері продажу зараз становить приблизно 4 особи на одне робоче місце.

Топ пропозицій роботи

На початку літа роботодавці найбільше шукають:

продавців – касирів 30% від всіх актуальних вакансій у сфері продажу (ередня заробітна плата, яку пропонують роботодавці продавцям – 13 800 грн);

таємних покупців (17% вакансій, рівень заробітної плати від 5 000 до 10 000 грн залежно від зробленої роботи);

менеджерів з продажу (11%, в середньому пропонують 21 300 грн за роботу);

менеджерів по роботі з клієнтами актуальних вакансій 6% і середній оклад – 25 000 грн;

менеджерів магазинів (25 тис. грн).

Загалом, в половині всіх актуальних вакансій роботодавці зазначають мінімальний розмір заробітної плати у сфері – від 9 200 грн. У чверті (23%) вакансій пропонований оклад стартує від 16 500 грн, а 14% роботодавців пропонує оплату від 23 700 грн. Більшу компенсацію пропонує менша кількість роботодавців, 8% пропонує заробітну плату від 31 000 грн, та 5% – від 38 200 грн.

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Який досвід потрібен?

Продавці та касири традиційно є одними з найзатребуваніших працівників. Роботодавці, аби закрити ці вакансії, готові навчати та надавати додаткові тренінги та курси. Такий намір зазначений практично в усіх вакансіях. Крім того, у більшості випадків, аби отримати роботу у сфері продаж, пошукачам не потрібен досвід.

В 62% актуальних вакансій зазначено, що роботодавці не вимагають від кандидатів досвід роботи.

В третині пропозицій роботи зазначено, що роботодавець бажає знайти працівника з досвідом роботи від 1 до 3 років. Кандидатів з досвідом роботи від 3 до 6 років шукає 6% роботодавців, а більш досвідчених лиш 1%.

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Найбільш важливі професії

Як розповіли Vesti.ua в Державному центрі зайнятості, потрібними професіями зараз є і в майбутньому будуть: ІТ-сфера, виробництво і сільське господарство, сфера продажів, транспорт і логістика.

На популярні вакансії в середньому претендує 10 осіб. Такий попит є серед продавців, баристів, офіціантів, спеціалістів на підприємствах, наприклад, операторів верстатів.

Ще до початку повномасштабної війни в Україні планували оновити перелік професій загальнодержавного значення та розширити набір на підготовку за спеціальностями:

вогнетривник;

каменяр;

штукатур;

електромонтажник;

муляр;

електрозварник;

слюсар;

кравець;

закрійник;

швачка;

машиніст екскаватора;

тракторист-машиніст с/г виробництва;

оператор верстатів із програмним керуванням;

машиніст будівельної техніки.

"Сьогодні" раніше розповідали, що через війну в Україні змінилася не тільки ситуація на ринку праці, а й правила оформлення трудових відносин, та писали, чому офіційне працевлаштування вигідніше.