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Без досвіду, але з хорошою зарплатою: які вакансії пропонують українцям влітку

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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17 червня, 09:59
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Розповідаємо про найбільш затребувані вакансії на ринку праці в Україні
На одну з таких вакансій претендує орієнтовно 4 особи
На одну з таких вакансій претендує орієнтовно 4 особи / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Однією з тих сфер, що динамічно відновлюються до довоєнного стану, став ритейл. Вакансії для продавців, касирів, працівників складів, водіїв у магазини з’явилися чи не найперші після обвалу ринку праці.

Про це свідчать аналітичні дані центру кадрового порталу grc.ua.

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Наразі конкуренція серед кандидатів на вакансії у сфері продажу зараз становить приблизно 4 особи на одне робоче місце.

Топ пропозицій роботи

На початку літа роботодавці найбільше шукають:

  • продавців – касирів 30% від всіх актуальних вакансій у сфері продажу (ередня заробітна плата, яку пропонують роботодавці продавцям – 13 800 грн);
  • таємних покупців (17% вакансій, рівень заробітної плати від 5 000 до 10 000 грн залежно від зробленої роботи);
  • менеджерів з продажу (11%, в середньому пропонують 21 300 грн за роботу);
  • менеджерів по роботі з клієнтами актуальних вакансій 6% і середній оклад – 25 000 грн;
  • менеджерів магазинів (25 тис. грн).

Загалом, в половині всіх актуальних вакансій роботодавці зазначають мінімальний розмір заробітної плати у сфері – від 9 200 грн. У чверті (23%) вакансій пропонований оклад стартує від 16 500 грн, а 14% роботодавців пропонує оплату від 23 700 грн. Більшу компенсацію пропонує менша кількість роботодавців, 8% пропонує заробітну плату від 31 000 грн, та 5% – від 38 200 грн.

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Який досвід потрібен?

Продавці та касири традиційно є одними з найзатребуваніших працівників. Роботодавці, аби закрити ці вакансії, готові навчати та надавати додаткові тренінги та курси. Такий намір зазначений практично в усіх вакансіях. Крім того, у більшості випадків, аби отримати роботу у сфері продаж, пошукачам не потрібен досвід.

В 62% актуальних вакансій зазначено, що роботодавці не вимагають від кандидатів досвід роботи.

В третині пропозицій роботи зазначено, що роботодавець бажає знайти працівника з досвідом роботи від 1 до 3 років. Кандидатів з досвідом роботи від 3 до 6 років шукає 6% роботодавців, а більш досвідчених лиш 1%.

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Найбільш важливі професії

Як розповіли Vesti.ua в Державному центрі зайнятості, потрібними професіями зараз є і в майбутньому будуть: ІТ-сфера, виробництво і сільське господарство, сфера продажів, транспорт і логістика.

На популярні вакансії в середньому претендує 10 осіб. Такий попит є серед продавців, баристів, офіціантів, спеціалістів на підприємствах, наприклад, операторів верстатів.

Ще до початку повномасштабної війни в Україні планували оновити перелік професій загальнодержавного значення та розширити набір на підготовку за спеціальностями:

  • вогнетривник;
  • каменяр;
  • штукатур;
  • електромонтажник;
  • муляр;
  • електрозварник;
  • слюсар;
  • кравець;
  • закрійник;
  • швачка;
  • машиніст екскаватора;
  • тракторист-машиніст с/г виробництва;
  • оператор верстатів із програмним керуванням;
  • машиніст будівельної техніки.

"Сьогодні" раніше розповідали, що через війну в Україні змінилася не тільки ситуація на ринку праці, а й правила оформлення трудових відносин, та писали, чому офіційне працевлаштування вигідніше.

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