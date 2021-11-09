Завдання України – сплачувати рахунки! У Німеччині висловилися про сертифікацію "Північного потоку – 2"

Представник ФРН про сертифікацію "Північного потоку - 2" / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова енергетичного комітету Бундестагу Німеччини Клаус Ернст проти участі України у сертифікації "Північного потоку – 2" і вважає, що її єдиним завданням є оплата рахунків за газ.

Про це Клаус заявив у коментарі "РБК".

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Голова комітету також наголосив, що у процесі сертифікації не має брати участі і Польща.

"Чому ми повинні брати її до уваги? Вибачте, Польща отримує мита за транзит газу, які оплачують німецькі споживачі. Якщо Польщі потрібні гроші, їй потрібно звернутися до ЄС, а не вимагати їх з німецьких споживачів", – сказав представник Німеччини.

На думку Клауса Ернста, російський газогін потрібно сертифікувати та запустити в роботу якомога швидше, оскільки він нібито допоможе Європі впоратись із газовою кризою цієї зими.

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Участь України у сертифікації "Північного потоку – 2"

"Оператор ГТС" та "Нафтогаз" України подали заявку на участь у процесі сертифікації трубопроводу і хочуть довести, що він становить енергетичну загрозу.

Голова компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон запевнив, що наразі відповіді від ФРН не отримали.

За словами Макогона, відповідь щодо української заявки можна чекати вже наступного тижня.

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Раніше "Сьогодні" разом з експертами писали про те, що "Північний потік – 2" насправді не допоможе Європі взимку.

А також повідомляли, коли можуть запустити скандальний трубопровід.